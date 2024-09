¡Ay, caramba!

STIFTUNG MOZARTEUM / SAISONAUFTAKT / LATINO MOZART 26/09/24 Käme der Intendant aus Fernost ginge es vielleicht zen-buddhistisch leise zu bei der Stiftung Mozarteum. Eine Französin brächte Esprit und Elegance. So aber stammt Rolando Villazón aus Mexico und das schlägt sich bei der Stiftung mit Caramba und LatinoMozart nieder. „Standing Ovations und einhellige Begeisterung erntete im Vorjahr das Saison-Eröffnungswochenende mit Latino-Flair. Nun gibt es ein Da capo! Wir feiern mit LatinoMozart den Start der neuen Konzertsaison." Von Freitag (27.9.) bis Sonntag (29.9.) gibt es Konzerte, einen Flashmob, Clubbing und Angebote für Kinder. LatinoMozart geht in die zweite Runde. Zum Start der neuen Konzertsaison reisen Partnerorchester aus Lateinamerika – das Orquesta Iberacademy Medellín und das Havana Lyceum Orchestra – wieder nach Salzburg. Geführt werden soll das Publikum mit auf eine „klangvolle Reise durch Mexiko, Kuba, Venezuela, Kolumbien, Argentinien und Brasilien – mit Abstechern nach Italien und in die Ukraine". Auch der Namensgeber und seine Instrumente kommen vor: „Erste und letzte Station ist und bleibt natürlich der Meisterkomponist selbst, Wolfgang Amadé Mozart." Bei Música y Palabras erklingen im Wohnhaus Mozarts Costa-Violine und sein originaler Hammerflügel. Der Schauspieler Stefan Wilkening liest aus der Reisekorrespondenz der Mozarts am Freitag (27.9.) um 17 Uhr. Das Orchesterkonzert Apertura zelebriere, so die Stiftung, „gelebte Völkerverständigung, wenn das Havana Lyceum Orchestra unter Keri-Lynn Wilson Werke von Mozart, dem ukrainisch-russischen Komponisten Dimitri Bortniansky und dem Mexikaner Javier Álvarez zusammenführt". Rolando Villazón führt durch den Abend m Freitag (27.9.) um 19.30 Uhr.

Das Orquesta Iberacademy Medellín verbindet mit dem israelischen Star-Mandolinisten Avi Avital am Samstag (28.9.) um 19.30 Uraufführungen des kolumbianischen Komponisten Juan David Osorio mit Vivaldi und Mozart. Den Abschluss von LatinoMozart gestaltet das Ensemble Bolívar Soloists ebenfalls mit Musik von Mozart und von lateinamerikanischen Komponisten. Ein ein Flashmob gleich zum Auftakt am Freitag (27.9.) um 14 Uhr auf dem Hanuschplatz, ein Latino-Clubbing (28.9.), sowie zwei Konzerte für Kinder am Samstag (28.9.) um 11 und um 16 Uhr komplettieren das Programm. (ISM / dpk-klabacher) LatinoMozart – alle Termine und Informationenen – mozarteum.at Bilder: ISM / Orquesta Iberacademy Medellín