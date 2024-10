ROCKHOUSE / HINTERGRUND

15/10/24 „Wir können jetzt bereits auf ein äußerst erfolgreiches Veranstaltungsjahr zurückblicken. Seit Jahresbeginn wurden 180 Shows mit gut 30.000 Besuchern erfolgreich über die Bühne gebracht, darunter zwanzig ausverkaufte Konzerte und unzählige ausgebuchte Workshops der Rockhouse Academy. Das Jahr ist aber natürlich noch nicht zu Ende.“

Von Heidemarie Klabacher

Der legenädre Wolfgang Descho, heute Rockhouse Geschäftsführer, und Joni Zott der neue Rockhouse Programmleiter, blicken zurück und natürlich weit voraus. Das große Jubiläum zum Dreißiger des Rockhouse wurde voriges Jahr gefeiert, der 31. Geburtstag dieser Tage. Die Gästeliste war illuster. Eröffnet haben das „Festkonzert“ die Leonieden aus Kiel – laut Musikexpress die „unbekannteste Nummer-eins-Band des Landes“. Die Popsängerin Paula Carolina, die heuer etwa die Wiener Festwochen eröffnet hat, war mit ihrem neuen Album Extra zu Gast. Die heimische Szene war vertreten durch die Salzburger Mundart-Punk Band Glue Crew.

„Die Show der Austro Pop Bande Grandad Donnerstag (17.10.) ist längst ausverkauft“, freuen sich Descho und Zott. Auch hier wurde ein Zusatztermin einen Tag vorher – am Mittwoch (16.10.) – gefunden. „Mit dem Ticketkauf sollte man nicht zu lange warten.“ Als Special Guest wird an beiden Abenden Anna Buchegger den Abend eröffnen.

Alle Augen in der Szene richten sich auf Ness. „Die österreichische Pop-Hoffnung Ness konnte, nach ihrem Starmania Auftritt, in den ersten Monaten ihrer jungen Karriere bereits mehr als hundert Millionen Plays auf Streaming Plattformen sammeln und sich über eine Menge Radio-Airplay freuen.“ Die Rockhouse-Leiter erwarten Ness am 20. Oktober erwarten.

„So klingt die Wiener Variante von Isolation Berlin“, hieß es auf Bayern2 über Endless Wellness Die Band, deren Mitglieder alle ursprünglich aus Salzburg stammen präsentiert am 23. Oktober im Rockhouse ihr Debütalbum Was für ein Glück. Zwei der Mitglieder moppeln doppelt – und spielen im eigenen Vorprogramm mit, beim neuen Indie Rock Projekt Ischia. Das Konzert der Salzburger Indie Truppe Please Madame am 25. Oktorber ist ebenfalls bereits ausverkauft, eine Zusatzshow wurde am 25. April 2025 angesetzt.

Auch Esther Graf boomt. Sie verzeichnet aktuell mehr als sechzig Millionen Audiostreams. Im Sommer ist ihr Debütalbum Happy Worstday erschienen, „auf dem die Österreicherin in der Mitte ihrer Zwanziger 15 Coming-Of-Age Popsongs präsentiert“. Esther graf gastiert am 24. Oktober im Rockhouse.

Der „etwas geheimnisvolle Dekker“ machte sich in der letzten zehn Jahren einen Namen als eine Hälfte des Indie Folk Duos Rue Royale. Mit seinem Soloprojekt hat er mittlerweile weit über hundert Millionen Streams generiert. Sein Gesicht versteckt der Amerikaner stets hinter der übergroßen Krempe seines Huts. Dekker kommt mit seinem dritten Soloalbum Future Ghosts am 13. November erstmals nach Salzburg.

Der britische Soulmusiker und Popstar Andrew Roachford war in den 90ern der erfolgreichste Künstler bei Columbia Records. Er wurde von Queen Elisabeth II. zum Ritter geschlagen. Am 24. November kommt er mit seinem neuem Album Then & Now zurück nach Salzburg. „Eingefleischte Fans wird das neue Album begeistern“, so Joni Zott. „Es werden fünf seiner Klassiker, remastered in den Abbey Road Studios, darauf zu finden sein, die Nummern Cuddly Toy, Only To Be With You und This Generation und eine exklusive Liveversion von High on Love.

Die österreichische Indie Rock Band Naked Cameo verbucht dreißig Millionen Streams. Für ihre Show am 27. November „haben sie angekündigt, dass eine unbekannte Überraschung enthüllt werden soll“, so Rockhouse-Programmleiter Joni Zott. Der aus der Steiermark stammende Post-Wave Musiker Salò geht mit seinem Act In Hundejahren sind wir lange tot auf Tour und macht am 12. Dezember im Rockhouse Rast.

Bilder: Rockhouse