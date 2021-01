Elevate!

KULTUR – VIRTUELL 21/01/21 Die letzten Jahre verliefen erfolgreich für Olivia Mitterhuemer und Farah Deen. Als Tänzerinnen bewegten sie sich auf Bühnen von Amerika über Sri Lanka bis Europa. Eine Schweden-Tournee mit der Tanzcompany Hungry Sharks beendete aprupt der erste Lockdown. „Gerade haben wir damals den letzten Flug nach Österreich erwischt", erzählen die beiden. Und dann ging es ihnen so wie den meisten in der freien Szene: Workshops und Performances verschoben und weiter verschoben. Das von Olivia Mitterhuemer und Farah Dee initiierte Streetdance Festival Flavourama wurde wegen der Pandemie abgesagt. Das jährliche Tanz-Event hätte zum zwölften Mal stattfinden sollen - und wäre einer der Highlights des Jahres geworden. Was also tun, wenn das Fundament des gesamten kreativen Schaffens zusammenbricht? „Den Kopf in den Sand zu stecken war keine Option." Die Events um die Flavourama Dance Battles fanden kurzerhand mit allen technischen Möglichkeiten online statt. Trotz allen Unsicherheiten wagten die Tänzerinnen schließlich den Schritt zur eigenen Dance Company namens Potpourri. So nennen sich die Tänzerinnen schon seit 15 Jahren als Kollektiv. Die Zeit der leeren Bühnen und Absagen wurde genutzt um mit der neu gegründeten Company das erste eigenproduzierte Stück namens „4.A.M." zu konzipieren – dafür hat man mit dem brut Wien einen namhaften Koproduktionspartner gefunden. Das Stück feiert seine Premiere am 11. März 2021 – ob real oder online ist für Olivia Mitterhuemer zweitrangig: „Natürlich wollen wir die Energie der Zuseherinnen und Zuseher spüren. Aber die Menschen sind wieder hungrig nach Kunst und Kultur. Und wenn es nur online möglich ist, dann werden wir alles geben, um auch über einen Stream Emotionen zu verbreiten." Um die frische Energie auch sichtbar zu machen, wurde in Zusammenarbeit mit den Wiener Designern HFA–Studio ein neues Branding mitsamt Homepage erstellt. Des weiteren wurde unter schwierigen Bedingungen ein Tanz-Video mit dem Titel Elevate. Diese Option abzuheben hat die beiden Tänzerinnen schließlich zum Weitermachen bewegt. Das Video wurde von HFA-Studio und Rupert Höller produziert, die in der Kreativbranche als Shootingstars zählen und in den letzten Jahren mit diversen nationalen und internationalen Preisen ausgezeichnet wurden. (potpourri.dance) Das Video "Elevate" – www.potpourri.dance Bilder: potpourri.dance / Marko Mestrovic