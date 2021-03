Erstarrt und gekrümmt

f Share Tweet ASPEKTE / THE LOST ONES 05/03/21 Eine düstere post-apokalyptische Welt, aus der es kein Entkommen gibt: Das haben die Aspekte versprochen und das haben sie geliefert mit der online-Premiere der Musikperformance The Lost Ones von dem Salzburger Komponisten Marco Döttlinger. Von Heidemarie Klabacher Füße in Großaufnahme. Utensilien für ein Picknick im Grünen entpuppen sich als Basics für die Arbeit der Schlagzeuger und Performer. Ziemlich lang wird geraschelt und Geräusch gemacht. Derweil passieren spannende Bilder auf der Leinwand. Verzerrte Hände. Verfremdungen möglicherweise menschlich organischen Ursprungs bilden Panoramen des Verfalls. Hat da wer eine Melodica? Und knirscht da tatsächlich jemand mit einem Luftballon? Stimmt beides. Aber das Grüne ist wohl doch keine Aqua-Nudel. Dafür werden immer mehr Luftballons malträtiert... Dass klanglich-musikalisch Spannung aufgebaut worden wäre, konnte man nach den ersten fünf Minuten noch nicht behaupten. Die Videoprojektionen dominierten das Interesse, dominieren auch beim Wieder-Hineinschauen am Vormittag nach der Premiere am Donnerstag (4.3.). Dankbar ist man über den „Soundwechsel“ nach etwa zehn Minuten, wenn immerhin elektronische Klänge die Geräuschkulisse ablösen. Umgesetzt wird das ProjektThe Lost Ones auf Idee und Konzept des Komponisten Marco Döttlinger vom Ensemble NAMES in der Inszenierung von Markus Grüner-Musil. Soloperformerin ist Anna Bárbara Bonatto. Für die Programmierung des virtuosen Live-Videos zeichnet Patrik Lechner, für Kamera und Schnitt steht Feikind Filmproduktion. Wie durch Drehen am Knopf eines altmodischen Radio dringt aus den sich überlagernden Frequenzen plötzlich eine menschliche Stimme. Das Ganze basiert ja auf einem Text, diesfalls von Samuel Beckett. Wird also wohl ein Zitat sein, es bleibt das einzige in gesprochener Sprache: „...öffne nach einer Weile die ausgebrannten Augen. Im trüben Leuchten der Decke hütet der Zenit weiterhin seine Legenden. Ich habe um mich herum mir nur noch andere, die nach meinem Ebenbild erstarrt und gekrümmt sind...“ Genau das zeigt die Performance. Erstarrtes in sich Kreisen vermitteln auch die Klänge. Unmittelbar nach Ende der Premiere zählte Youtube 88 Aufrufe. 14 Stunden später waren es 113. Bei den Aspekten heute Freitag (5.3.) 19 Uhr East and West mit C-Camerata Taipei; Samstag (6.3.) 14 Uhr AspekteSPIELRÄUME Finale des Wettbewerbs Jugend komponiert und 19 Uhr Par ici! – Par là! mit dem Ensemble PHACE Ensemble; Sonntag (7.3.) 17 Uhr I remember a bird mit dem œnm und 19 Uhr I llumination mit ARIADITA, dem Klavierduo Ariane Haering & Ardita Statovci - alle Konzerte im kostenlosen Stream unter aspekte-salzburg.com - die Konzerte bleiben nach der jeweiligen Premiere noch drei Monate zum Nachschauen online Bilder: Stills aus der Performance Zum dpk-Vorbericht

