SCHAUSPIELHAUS / SPIELZEIT 2024/25 29/05/24 Nathan der Weise oder Der Bart von Imran Yusuf. Agatha Christie oder Michael Köhlmeier. Das Programm der kommenden Spielzeit im Schauspielhaus Salzburg behandelt „brisante Fragen, die unsere Gegenwart erfassen in verschiedenen Genres", lässt aber auch der Unterhaltung ihren Raum. Reichhaltig ist wieder das Programm für Kinder und Jugendliche. „Das Zusammenkommen unterschiedlicher Religionen und das Bemühen um Toleranz" thematisieren Lessings Klassiker Nathan der Weise (Premiere am 9. September) aber auch die Komödie Der Bart von Imran Yusuf (März 2025). Liebe und psychische Gesundheit ist Thema im Stück The Effect (14. September ), Dem Einfluss von KI auf unseren Alltag wird in der deutschsprachigen Erstaufführung des Stücks Bleib von Azilys Tanneau (Jänner 2025) nachgespürt. Um das „nach wie vor tabugeladene Thema Abtreibung geht es in dem Stück mit dem kurzen Titel Das von Magdalena Marszałkwoska (Mai 2025). Auch große klassische Stoffe bringt Intendant Robert Pienz in der neuen Spielzeit auf die Bühne: Eine Neuübersetzung von Shakespeares Der Sturm (8. November), Strindbergs Pelikan in einer Koproduktion mit dem Escher Theater (20.November), die Neudichtung von Phaedra durch Michael Köhlmeier in einer Koproduktion mit dem Theater Kosmos in Bregenz (Februar 2025) sowie „eine rockige Fassung" von Bram Stokers Dracula (April 2025). Über Weihnachten und Neujahr dampft der eleganteste Zug der Eisenbahn- und Krimigeschichte durch Südost-Europa auf dem Weg zu Agatha Christies Mord im Orientexpress (18. Dezember). Reich ist wieder das Programm für Kinder und Jugendliche. Da steht eine Theaterfassung von Christine Nöstlingers Konrad oder Das Kind aus der Konservenbüchse auf dem Spielplan (2. Oktober). Im Advent wird, „aufgrund der großen Nachfrage", so Intendant Pienz, der Klassiker Eine Weihnachtsgeschichte nach Charles Dickens wieder aufgenommen (29. November). Ins Jugendprogramm fällt die erste Premiere im neuen Jahr mit der Uraufführung von Tabea Baumanns Robin Hood (Jänner 2025). Die Saison beschließt Andreas Steinhöfels Rico, Oskar und die Tieferschatten (Mai 2025). Auch das Schauspielhaus bietet Theater für die ganz Kleinen: Für Kinder ab zwei Jahren und deren Eltern gibt es im Herbst wieder das „Spielraum-Format" im Foyer (5. Oktober). „Als Ort für Kleinformate und musikalische Unterhaltung" habe sich die Sonderbar im Säulenfoyer fest etabliert, so Pienz, und wird weiter bespielt. „Das monatliche Pubquiz, das mittlerweile eine eigene Community entwickelt hat, wird fortgesetzt. Ebenfalls am Tresen der Sonderbar gastieren Josef Hader und Alfred Dorfer (25. September) mit dem Kultstück Indien. Gefolgt von Judas von Lot Vekemans (5. November). Wiederaufgenommen werden Heute Abend: Lola Blau (26.November) und die Cole-Porter-Revue Love of my Life (Februar 2025). Die neue Spielzeit im Schauspielhaus Salzburg – www.schauspielhaus-salzburg.at Bilder: SSH / Chris Rogl

