SALZBURGER LANDESTHEATER / SKIVERLIEBT

08/01/24 „Die spiegelglatte Eisplatte war gnadenlos zu meinen Knochen, da konnte mich selbst mein Professorentitel nicht abfedern“ sagt Alfons Haider scherzhaft zum Intendanten des Salzburger Landestheaters Carl Philip von Maldeghem. Vorerst ist nichts mit Proben zum Musical Skiverliebt – Zwei Brettln, die die Welt bewegen.

Am Tag vor Silvester ist Alfons Haider in Tirol unglücklich gestürzt und hat sich mehrere Brüche am Handgelenk zugezogen. Auftritte in den nächsten drei Wochen muss er absagen. Hierzu gehören der für den 16. Jänner geplante Auftritt bei der Ferienmesse in Wien, die Moderation in der Hofburg beim Ball der Offiziere am 17. Jänner und ebenfalls in der Hofburg die Absage beim Ball der Pharmazie am 18. Jänner. Seine Funktion als Generalintendant der Burgenländischen Musiktheater kann Alfons Haider zurzeit nur über Telefon und Videocalls ausüben. Die Vorbereitungen auf Saturday Night Fever bei den Seefestspielen Mörbisch und auf die Robert Stolz Revue Die ganze Welt ist himmelblau auf Schloss Tabor liefen aber planmäßig, heißt es. Der Entertainer ist viel beschäftigt.

Und die Vorbereitungen für das Musical Skiverliebt – Zwei Brettln, die die Welt bewegen? Da ist für Alfons Haider erst mal Probenpause.

Viel Zeit ist nicht mehr: Die Uraufführung des Musicals Skiverliebt, einer Kooperation des Landestheaters mit dem Tourismusverband Saalbach Hinterglemm und SalzburgerLand Tourismus, ist am 1. Februar. Alfons Haider sei zuversichtlich, dass er in einer Woche die szenischen Proben wieder aufnehmen kann, meldet das Landestheater. Die Premiere wird sein erster öffentlicher Auftritt im neuen Jahr.

Haider spielt die Rolle des Joe, des Ski-WM-Organisators, der eine Skischule besitzt und einen Sitz im Gemeinderat hat. „Als ehemaliger Rennläufer möchte er eine herzliche und persönliche WM an den Start bringen“, beschreibt eine Aussendung des Landestheaters. „Der Austragungsort der Ski-WM 2025 im Wintersportort Saalbach Hinterglemm ist Kulisse und Inspiration für die Handlung, in der sich Freude am Skisport, Naturschönheit und touristisches Geschäft begegnen.“ (Salzburger Landestheater/dpk-krie)

„ Skiverliebt – Zwei Brettln, die die Welt bewegen“ wird am 1. Februar im Salzburger Landestheater uraufgeführt. Aufführungen bis 23. April – www.salzburger-landestheater.at

Bild: SLT / Christian Krautzberg

