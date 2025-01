„Trotzdem“ ist ein gutes Wort

MotzART FESTIVAL 2025 14/01/25 „Fühlen Sie sich auch überfordert und erschöpft von der Gleichzeitigkeit aller möglichen Krisen, Kriege, Klimakatastrophen? Von Diskursen, Digitalrevolutionen und demokratiefeindlichen Drohszenarien? Ist nicht der eigene Alltag komplex genug? Die Wohnung müsste ja auch mal geputzt werden..." Trotzdem! „Thomas Maurers neues Programm gibt den Ton vor, wie man den Herausforderungen von Gegenwart und Zukunft begegnen könnte – aktiv, neugierig, kritisch" , sagt ARGEkultur-Leiter Sebastian Linz. Kabarett ist ja meist auch Lebenshilfe. Und eine Betrachtungsweise, die die Realität der Dinge und Verhältnisse auf den Kopf stellt, schadet auch nicht. Von 17. bis 25. Jänner steigt das MotzART Festival 2025. Thomas Maurer tritt mit seinem neuen Programm Trotzdem am 23. Jänner auf. Weiters gastieren Alfred Dorfer, Antonia Stabinger, Denice Bourbon mit einer weiteren Ausgabe des Political Correct Comedy Club, Christine Eixenberger, Thomas Maurer, Barbara Blaha sowie Gerhard Haderer und Hans Peter Falkner. „Denn wie Christine Eixenbergers Programm Volle Kontrolle zeigt: Das Große spiegelt sich auch im Kleinen. Und vor den großen Fragen gibt es auch im eigenen Haushalt kein Entkommen." Der Rat von Sebastian Linz: „Raus aus dem Haus und rein in die Gedankenwelt der Kabarettistinnen und Kabarettisten des diesjährigen MotzART Festivals." Als sich da auftun werden: Die Salzburg-Premiere von Alfred Dorfers Gleich. Barbara Blahas Fabeln die wir Frauen erzählen. Die queere Comedy des PCCC* in seiner fünften Salzburger Ausgabe. Oder – wie Angenehm – Antonia Stabingers Feel-Good-Welt. Eine Doppel-Premiere freut Sebastian Linz besonders: Zwei Größen der österreichischen Kunst- und Kulturszene, Gerhard Haderer und Hans Peter Falkner, vulgo Attwenger, stehen gemeinsam auf der Bühne. „Zwei, die ihre Haltung, ihren Widerstandsgeist, ihre Liebe zu den Menschen und ihre zeitweilige Verwunderung über selbige in ihrer Kunst zum Ausdruck bringen: Der eine zeichnet und malt, der andere singt und spielt auf seiner Ziehharmonika." Nicht zu vergessen: „Mit dem MotzART-Festivalpass können Sie das ganze Festivalprogramm erleben – eine Intensivwoche Kabarett zum supergünstigen Bestpreis. Damit Sie keine Chance auslassen, der Gegenwart ein TROTZDEM entgegenschleudern zu können." (ARGEkultur /dpk-klaba) MotzART FESTIVAL – 17. bis 25. Jänner – www.argekultur.at Bilder: ARGEkultur /Gregor Wiebe