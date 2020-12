Der Fahrplan und die Tickets

f Share Tweet FESTSPIELE 06/12/20 Das Warten gehört sich ja im Advent, aber man braucht in dem Fall nur noch vier Türln aufzumachen: Ab 10. Dezember nämlich soll das Programm der Salzburger Festspiele 2021 online abzurufen sein. „Unser neues Programm ist schon in Druck“, schreiben die Festspiele an ihre potentiellen Besucherinnen und Besucher. „70.000 Exemplare sollen hoffentlich noch vor den Feiertagen und vor Neujahr bei Ihnen, unseren treuen Kundinnen und Kunden in aller Welt eintreffen.“ „Wir laden Sie ein, schon jetzt das Programm in Ruhe anzusehen, Ihre Lieblingsstücke auf Ihre persönliche Merkliste zu setzen oder sogar bereits eine Online-Bestellung zu tätigen“, heißt es in dem Mail. „Wie bereits versprochen, werden wir wichtige Produktionen in Oper, Theater und Konzert, die wir 2020 nicht zur Aufführung bringen konnten, im kommenden Sommer zeigen und damit das 100 Jahr Jubiläum der Salzburger Festspiele bis in den Herbst 2021 verlängern.“ Damit das Publikum „ohne Zeitdruck planen und gleichzeitig die Entwicklung der Corona-Pandemie länger beobachten“ kann, wurde der Bestell-Stichtag viel später als üblich festgesetzt. Es ist der 28. Februar 2021. Bestellungen ab diesem Zeitpunkt seien verbindlich, „sollte allerdings der Besuch der Vorstellung auf Grund behördlicher Maßnahmen (z.B. Quarantäne) nicht möglich sein, dann können Sie selbstverständlich stornieren und wir erstatten den Kaufpreis zurück.“ (Salzburger Festspiele) Das Festspielprogramm 2021 online ab 10. Dezember – www.salzburgfestival.at

Für die Online-Bestellung braucht man sich nicht neu zu registrieren, sondern kann sich mit E-Mail-Adresse oder Kundennummer einloggen. Bestellungen können dann unter dem Icon Meine Festspiele geändert, ergänzt oder gegebenenfalls wieder storniert werden. Bild: dpk-krie