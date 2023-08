Festspiele Berichte von den Salzburger Festspielen Das Festspielprogramm online, zum Online-Tickets,

Nach 69 Jahren top aufgemöbelt

f Share Tweet HINTERGRUND / FESTSPIELNÄCHTE 14/08/23 Es ist die erste noch existierende und auswertbare audiovisuelle Festspiel-Opernaufnahme: Der Don Giovanni, den 1954 Wilhelm Furtwängler dirigiert hat, ist auch die letzte Bild-Aufzeichnung Furtwänglers (1886-1954). Das Material wurde restauriert und ist heute Montag (20.8.) bei den Festspielnächten auf dem Kapitelplatz zu sehen. Dieser Don Giovanni wurde von Herbert Graf in Szene gesetzt. Die Titelrolle sang Cesare Siepi. Otto Edelmann war der Leporello, Anton Dermota der Don Ottavio, Deszö Ernster der Komtur. Lisa della Casa sang die Donna Elvira, Elisabeth Grümmer die Donna Anna. Erna Berger war die Zerlina, Walter Berry der Masetto. „Ein ohren- bzw. augenfälligeres Erinnerungsmal für den großen Dirigenten Wilhelm Furtwängler, dessen letzter Gruß Mozart galt, lässt sich nicht errichten“, urteilte die Süddeutsche Zeitung. Furtwängler war zutiefst verstrickt in die nationalsozialistische Kulturpolitik. Ähnlich anderen – durch ihre Tätigkeit für das NS-Regime belastete Künstler wie Karl Böhm, Attila Hörbiger, Herbert von Karajan, Clemens Krauss oder auch Paula Wessely – wurde auch Furtwängler nach kurzem Auftrittsverbot von den Festspielen wieder engagiert. Der von ihm 1948 geleitete Fidelio stand am Beginn einer Reihe denkwürdiger Opernproduktionen in Salzburg. Der Don Giovanni war eine davon. Der Opernregisseur Herbert Graf war übrigens auch an den Entwürfen Clemens Holzmeisters für das Große Festspielhaus beteiligt. Der Sänger der Titelrolle, Cesare Siepi, wurde vor hundert Jahren in Mailand geboren. Der große Verführer galt als eine seiner Paraderollen. Die Siemens Fest>Spiel>Nächte auf dem Kapitelplatz finden zum 22. Mal statt. Sie erreichen jedes Jahr bis zu 70.000 Besucherinnen und Besucher aus der ganzen Welt. Die Projektion des historischen Don Giovanni ist die erste in Europa, nachdem das Material restauriert wurde. Die technisch aufwendige Restaurierung ist das Ergebnis einer Zusammenarbeit der Münchner Produktionsfirma Unitel, dem exklusiven audiovisuellen Partner der Salzburger Festspiele, zu deren Katalog diese Aufnahme gehört, mit dem japanischen Fernsehsender NHK. (PSF / dpk-krie) Projektion am Montag (14.8.) um 20 Uhr bei den Siemens Fest>Spiel>Nächten auf dem Kapitelplatz – www.siemens.com

Der Don Giovanni ist auch auf www.myfidelio.at abzurufen Bilder: www.myfidelio.at (2); Siemens (1)