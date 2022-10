Platzkonzert beim Wilden Mann

STICH-WORT 13/10/22 Drinnen im Großen Festspielhaus geht's am Sonntag (16.10.) auch modern zu – wobei Kompositionen von Jörg Widmann freilich nichts zum Fürchten sind, auch für weniger wagemutige Hörer. Aber vor der Matinee, um zehn Uhr beim Wilden-Mann-Brunnen, geht's jedenfall konventioneller zu. Da ist dort, so das Wetter passt, ein Platzkonzert der Bürgerkorpskapelle der Stadt Hallein angesagt. Wie das mit der ersten Sonntags-Matinee des Mozarteumsorchesters in dieser Saison zusammen hängt? „Das Mozarteumorchester verbindet nun schon in der zweiten Saison eine fruchtbare Partnerschaft mit dem Salzburger Blasmusikverband", erklärt Orchesterdirektor Siegwald Bütow. „Im Rahmen von Workshops und Probenbesuchen geben die Musikerinnen und Musiker des Orchesters Ihre Erfahrungen an Mitglieder der Blaskapellen weiter." Diese Kooperation will man mit dem Platzkonzert bekannt machen. „Mit dem Platzkonzert der Bürgerkorpskapelle der Stadt Hallein im Rahmen der Sonntagsmatinee des Mozarteumorchesters dürfen wir uns auf einen weiteren wertvollen Programmpunkt im Rahmen der Kooperation Klassik trifft Blasmusik freuen", sagt Roman Gruber, Geschäftsführer des Salzburger Blasmusikverbands und Landeskapellmeister. „Immer wieder profitieren leidenschaftliche BlasmusikerInnen aus Salzburg von den gemeinsamen Aktivitäten, ist doch der Blick hinter die Kulissen eines professionellen Orchesterbetriebs spannend, motivierend und lehrreich zugleich. Von Seiten des Salzburger Blasmusikverbandes freue ich mich über die konstruktive Zusammenarbeit und hoffe, viele Blasmusikerinnen und Blasmusiker beim Konzert am 16. Oktober im und vor dem Großen Festspielhaus anzutreffen." Klar, das Wetter muss passen, die Prognose klinge derzeit gut, heißt es. Bei der Sonntagsmatinee um 11 Uhr steht dann der Dirigent und Komponist Jörg Widmann am Pult des Mozarteumorchesters Salzburg, Geigensolistin ist seine Schwester Carolin Widmann (Violine). Zwei Kompositionen von Jörg Widmann rahmen eine Rarität, Beethovens als Fragment überlieferten Konzertsatz für Violine und Orchester C-Dur WoO 5. Mit beethovens „Siebenter" geht es nach der Pause weiter. Erste Sonntagsmatinee am 16. Oktober um 11 Uhr im Großen Festspielhaus, davor Platzkonzert auf dem Max-Reinhardt-Platz – www.mozarteumorchester.at Bilder: www.buergerkorpskapelle-hallein.at (1); Mozarteumorchester / Marco Borggreve (1)