Bücherwürmer sind eher weiblich

STICH-WORT 27/10/22 Der Lesesommer ist eine Initiative, um möglichst viele junge Leute in die Büchereien zu bringen oder sie zum Ausleihen von Büchern zu moitivieren. Heuer im Sommer hat man erstmals mehr als fünftausend Kinder und Jugendliche erreicht. 72 öffentliche Bibliotheken nahmen an der Aktion teil. Der Lesesommer-Sammelpass lag für alle Besucherinnen und Besucher bis 15 Jahre auf, zur Teilnahme an der Schlussverlosung mussten entweder sechs gelesene oder vorgelesene Bücher vermerkt sein, oder alternativ drei Bibliotheks-Besuche. Von den 5.046 Sammelpässen, die in den öffentlichen Bibliotheken des Landes ausgestellt wurden, stammten rund 53 Prozent von jungen Leserinnen. Damit ging diese inoffizielle Wertung wie im Vorjahr an die Mädchen. „Vor allem bei den Kleinsten ist es wichtig, dass über den Sommer hinweg die Übung nicht verloren geht", sagte Landesrätin Andrea Klambauer bei der Überreichung des Hauptpreises, eines von der Salzburg AG gesponserten Tablets. Er ging an die elfjährige Leire Carro aus Neumarkt. Unter allen Teilnehmern am Lesesommer, ob weiblich oder männlich, wurden neben dem Hauptpreis auch Tonie-Boxen, Buchgutscheine im Wert von 20 bis 40 Euro und zahlreiche andere Preise verlost. (Landeskorrespondenz) bibliotheken.salzburg.at Bild: Land Salzburg / Sophie Huber-Lachner Weiter >