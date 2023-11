STICH-WORT

21/11/23 Es ist nie zu früh, Weihnachtsgrüße abzusenden, schon gar nicht analog mit der Schneckenpost. Es gibt sogar noch Weihnachtsmarken. Heuer hat sich das Motiv für die Stille-Nacht-Briefmarke 2023 aufgedrängt. Es ist die Gitarre von Joseph Mohr.

Von Reinhard Kriechbaum

Warum Mohr, und warum die Gitarre? Bald jährt sich der Todestag des Textdichters von Stille Nacht, heilige Nacht zum 175. Mal. Er ist am 4. Dezember 1848 in Wagrain gestorben. Die Gitarre ist jene, auf der die Begleitung gezupft wurde, als Franz Xaver Gruber und Joseph Mohr am Heiligen Abend 1818 in der nicht mehr bestehenden Nikolauskirche von Oberndorf das Weihnachtslied erstmals haben hören lassen. Gespielt hat damals Gruber auf dem Instrument des dichtenden Kaplans, so man der Überlieferung Glauben schenkt.

1815 wurde der in einem Haus in der Salzburger Steingasse geborene Joseph Mohr im Dom zu Salzburg zum Priester geweiht. Seine seelsorgerische Tätigkeit begann er als Hilfspriester in der Ramsau bei Berchtesgaden. Noch im selben Jahr wurde er nach Mariapfarr versetzt. Wegen einer ernsthaften Erkrankung schickte man ihn 1817 zur Genesung aufs „flache Land“ nach Oberndorf. Nach Ende seiner Beurlaubung bat Mohr jedoch, in Oberndorf bleiben zu dürfen, was man ihm auch gewährte. Dort freundete er sich mit dem im nahen Arnsdorf tätigen Lehrer und Organisten der Nikolaus-Kirche, Franz Xaver Gruber, an. So kam es zum Lied Stille Nacht...

Die Mohr-Gitarre begleitete Joseph Mohr auf seinen weiteren Lebenswegen und verblieb sodann in einem Gasthaus in Kuchl. Die Halleiner Liedertafel erwarb das Instrument nach dem Tod von Mohr und machte es dem Enkel von Franz Xaver Gruber zu dessen Hochzeit zum Geschenk. Heute befindet sich die Mohr-Gitarre im Stille-Nacht-Museum in Hallein. Die Gitarre ist das einzige Erinnerungsstück an den Textdichter.

Die Weihnachtsbriefmarke hat wieder Günther Oberngruber vom Grafikstudio b17 aus Lamprechtshausen gestaltet. Für 3,50 Euro kann man sie bei der Stille Nacht Gesellschaft bestellen – aber der Frankaturwert ist 95 Cent. Das reicht – wir haben nachgesehen – für einen Einheitsbrief (235 mal 162 mal 5 mm), nicht schwerer als zwanzig Gramm. Auch Briefmarken aus den Vorjahren seien noch verfügbar, heißt es.

Bestellung telefonisch +43 (0)660 2412200 oder per Mail Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!

Wer schon mal anfangen will, das Lied zu üben, vokal oder am Instrument, kann Text und Notenmaterial von der Homepage der Stille-Nacht-Gesellschaft downloaden – www.stillenacht.at

Bild: Stille Nacht Gesellschaft