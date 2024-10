STICH-WORT

Doppelt hält wirklich besser

„Schnell verliert man im extrem eng getakteten Berufsalltag den Überblick, was sonst noch im reichhaltigen städtischen Spielplan an Aufführungen angesetzt ist", so der evangelische Kantor und BachWerkVokal- und Cantorey-Leiter Gordon Safari. Da kann es also schon passieren, dass zwei Mal das Deutsche Requiem von Brahms ins Haus steht. Als Gordon Safari im September bewusst realisierte, dass mit den Aufführungen des Salzburger Domchores und der Cantorey Salzburg zwei große Chöre parallel das Deutsche Requiem für Aufführungen im späteren Herbst vorbereiteten, zögerte er nicht lange und kontaktierte Domkapellmeisterin Andrea Fournier. Warum nicht Kräfte bündeln und dieses Jahrhundertwerk gleich zweimal gemeinsam zur Aufführung bringen? „Frau Fournier und auch Gerrit Stadlbauer, der Leiter der Jugendkantorei am Dom, reagierten sofort positiv", berichtet Gordon Safari. „Trotz des extrem kurzen organisatorischen Vorlaufs gelang jetzt, quasi aus dem Hut gezaubert, eine historische Kooperation zwischen Evangelischer Kirchenmusik Salzburg & Tirol und der Salzburger Dommusik in großem Format." Nun wird das Brahms-Requiem also erst mal am kommenden Sonntag 24. Oktober unter der Leitung von Andrea Fournier im Dom aufgeführt. Veranstalterin sind die Salzburger Dommusik und die Salzburger Kulturvereinigung. Ein Monat später ist Gordon Safari dran, am 24. November in der St. Andrä-Kirche. Die Werbung für die Kooperation wurde in die Chöre weitergetragen, wo man sich ebenfalls sehr freute, jetzt wirklich symphonische Besetzungsstärke zu erreichen, berichten Andrea Fournier und Gordon Safari. Und es bleibt nicht beim Zusammenwirken von Domchor und BachWerkVokal. Denn Gordon Safari hat bereits im Vorjahr für die Aufführung des Requiems von Giuseppe Verdi auch mit den Chören des Gymnasiums St. Ursula Salzburg zusammengearbeitet, und das findet jetzt eine Fortsetzung. „Vierzig Schülerinnen und Schüler haben jetzt unter fachkundiger Anleitung von Marcia Sacha und Christoph Kleber das Brahms-Requiem sehr gut einstudiert und besuchen jetzt die Tutti-Proben." Sie seien hoch motiviert, heißt es. Ein weiterer Vokalisten-Input kommt aus Graz, mit dem von Matthias Unterkofler geleiteten Universitätschor Graz. So werden knapp zweihundert Sängerinnen und Sänger auf dem Podium stehen. (dpk-krie) Brahms, Ein Deutsches Requiem.20. Oktober, 19.30 Uhr, Salzburger Dom – www.kulturvereinigung.com; www.salzburger-dom.at 24. November, 17 Uhr, St. Andrä – www.evangelischekirchenmusik.at Bilder: Dommusik / Reinhard Winkler (1); dpk-krie (1)