Es schüttelt einen vor Ekel

Von Heidemarie Klabacher 31/07/21 Mozarteum Großer Saal. Parterre Rechts. Reihe 9 Sitz 7. Das war mein Platz heute Samstag (31.7.) in der Mozart-Matinee. Eine Sternstunde hatte sich angebahnt. Siehe Besprechung. Da niest mir der Typ auf dem Platz genau hinter mir prustend in den Nacken. Mitten in der Pandemie ist das nicht nur widerlich, sondern verstörend. Der Luftschwall an Hals und Nacken war spürbar. Die Tröpfchen ebenfalls. Etwas so Grausiges, Ekelhaftes, habe ich in dreißig Jahren als Musikkritikerin nicht erleben müssen. Wir alle, der ekelhafte Typ ausgenommen, wissen inzwischen leider nur zu genau aus Bildern von Experimenten mit Niesen, Singen, Trompete oder Flöte spielen, welche Areosol-Wolken sich da bilden. Mit welcher Geschwindigkeit die „Tröpfchen" fliegen und sich verbreiten. Dass alle im Konzert geimpft, genesen oder getestet sein sollten, ist nach diesem widerlichen Erlebnis geringer Trost. Es ist ja nicht mit Gewissheit auszuschließen, da scheinen sich auch die Experten einig zu sein, dass nicht auch Geimpfte/Getestete/Genesene das Virus weitergeben können. Nach erstem Schreck und Ekel habe ich mich umgedreht. Ein älterer Herr. Oberkörper weit vorgebeugt, das Gesicht keine Handbreit von mir entfernt. Augen geschlossen. Meine gezischte Aufforderung, sich doch bitte wenigstens von mir weg und zurückzulehnen, wird ignoriert. Maske? Die Nase war zur Gänze sichtbar. Die Hände hatte er vor dem Mund. Hätte der Typ eine Maske getragen, hätte ich Luftstoß und Tröpfchen wohl nicht gespürt. Ein Konsument der Hochkultur beim Konzertgenuss ohne Rücksicht auf Verluste? Oder ist der alte Mann krank? Dann gibt es erst recht keine Entschuldigung für die verbrecherische Verantwortungslosigkeit, krank ins Konzert zu gehen. Der Aerosol-Stoß hat direkt wohl mich, in Abstufungen aber auch alle Umsitzenden getroffen! Hätte mich dann gern selber ein wenig vorgebeugt, um für den Rest des Stücks wenigstens eine Illusion von „Abstand" zu gewinnen. Aber der alte Typ einen Sitz schräg rechts vor mit hatte die Maske weit unterhalb der Nase. Zur Besprechung

