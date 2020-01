Neuer Direktor für das Mozarteumorchester

MOZARTEUMORCHESTER / NEUER DIREKTOR 23/01/20 Siegwald Bütow folgt „im Sommer 2020" auf Thomas Wolfram als Direktor des Mozarteumorchesters. Der 51jährige Siegwald Bütow war zuletzt Manager und Produzent des WDR-Sinfonieorchesters. Der Kölner wird nach Salzburg übersiedeln. 36 Personen haben sich um die Position des Orchesterdirektors beworben. Der Direktor ist zuständig für die organisatorische und wirtschaftliche Leitung des Mozarteumorchesters. Gemeinsam mit dem Chefdirigenten Riccardo Minasi ist er künftig für die Orchesterführung verantwortlich. „Mit Siegwald Bütow konnten wir einen erfahrenen Orchestermanager für die Direktion des Mozarteumorchesters gewinnen. Bütow verfügt über rund zwanzig Jahre Erfahrung in der Arbeit mit international bekannten Orchestern", sagte Landeshauptmann-Stellvertreter Heinrich Schellhorn bei der Vertragsunterzeichnung heute Donnerstag (23.1.). Das Dienstverhältnis beginnt „im Sommer 2020", der Vertrag wurde für fünf Jahren abgeschlossen. Der Bestellung ging ein dreistufiges Auswahlverfahren voraus. 36 Personen, 27 Männer und neun Frauen überwiegend aus Österreich und Deutschland, haben sich beworben. „Ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit mit dem Mozarteumorchester Salzburg, das ich als eines der renommiertesten Orchester Österreichs kennengelernt habe. Ich hoffe, mit meinen Erfahrungen, Kenntnissen und Kontakten die künstlerische Qualität und die internationale Wahrnehmung des Orchesters zu bewahren und weiter auszubauen", sagt Siegwald Bütow. Seinen Lebensmittelpunkt in eine der schönsten Städte Europas verlegen zu können, erfülle ihn mit großer Freude. Siegwald Bütow wurde 1968 in Stuttgart geboren. Er studierte Violine, Viola, Musik-, Literatur-, Theaterwissenschaften und Kulturmanagement in Stuttgart, Tübingen, Wien und Berlin. Stationen seiner beruflichen Laufbahn waren die Münchner Philharmoniker, das Gewandhausorchester Leipzig, das Sinfonieorchester des Bayerischen Rundfunks sowie das WDR Sinfonieorchester in Köln. Bütow hatte zudem einen Lehrauftrag an der Ludwig-Maximilians-Universität in München und war mehrfach Juror beim Deutschen Dirigentenpreis. (LK) Bild: Land Salzburg / Christine Schrattenecker Weiter >