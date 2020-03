Mozartwoche

HINTERGRUND / INITIATIVE KULTURPRAKTIKUM 04/03/20 Für junge Menschen gibt es heuer wieder die Möglichkeit, in unterschiedliche Kulturbereiche hineinzuschnuppern und hinter die Kulissen einer Kultureinrichtung zu schauen. Das kann ein Monatspraktikum sein, aber auch „Schnuppertage" sind möglich. An der Aktion beteiligen sich heuer rund ein Dutzend Kultureinrichtungen, vom Kulturverein Pongowe, über das Friedensbüro Salzburg, den Verein MARK für kulturelle und soziale Arbeit bis zur Schmiede Hallein. Die Kultureinrichtungen werden dafür vom Land Salzburg finanziell unterstützt. Im Bild Tatjana Borodin, die als Kulturpraktikantin im Museum der Moderne tätig war. Angeboten werden „nicht simple Hilfstätigkeiten, sondern anspruchsvolle und verantwortungsvolle Aufgaben", heißt es dezidiert in der Ausschreibung. Es gehe darum „ganz konkret bei der Planung und Realisierung von Kulturprojekten mitzuarbeiten und an der Durchführung von Projekten zu partizipieren". „Wir hatten schon einige Praktikanten, die uns bei der Betreuung der Teilnehmer und Besucher unterstützt haben. Es war immer jemand von uns dabei, der sich auskennt, der den jungen Leuten alles erklärt hat und an den sie sich jederzeit wenden konnten. In den vier Wochen haben sie so einen umfassenden Einblick in die Planung, Vorbereitung und Abwicklung unserer Veranstaltungen bekommen", berichtet Kerstin Klimmer-Kettner von der Schmiede Hallein. „Die Initiative Kulturpraktikum Salzburg vermittelt jungen Leuten das vielfältige Berufsfeld in der Praxis", so LHStv. Heinrich Schellhorn. „Gleichzeitig werden Kultureinrichtungen vom Land finanziell dabei unterstützt, attraktive Ausbildungsplätze anzubieten." Bei den Praktika gibt es zwei Varianten: Einerseits wird ein Kulturmonat für Studierende zwischen 18 und 26 Jahren angeboten. Dabei handelt es sich um Pflichtpraktikanten-Arbeitsplätze mit Tachengeld (800 Euro), die Teilnehmerinnen und Teilnehmer sind sozialversichert und werden ganztags beschäftigt (Alternative 20 Wochenstunden für zwei Monate). Dafür gibt es für die Kultureinrichtungen 800 Euro pro Platz als Landesförderung. Die zweite Möglichkeit sind Schnuppertage auf der basis einer geringfügigen Beschäftigung (Verdienst für die Kandidatinnen und Kandidaten 445 Euro brutto). Auch diese Schnuppertage dauern einen Monat, zu leisten sind maximal zehn Stunden Mitarbeit pro Woche für Schülerinnen, Schüler oder Studierende im Alter von 16 bis 26 Jahren. Diese Variante wird vom Land mit 250 Euro pro Platz unterstützt. Voraussetzung ist bei beiden Angeboten, dass die Bewerberinnen und Bewerber ihren Wohnsitz im Land Salzburg haben. Pro Kultureinrichtung können im Jahr 2020 höchstens ein Kulturmonat und/oder zwei „Schnuppertage" gefördert werden. (Landeskorrespondenz/dpk) Informationen, Bewerbungen unter www.salzburg.gv.at/kulturpraktikum Bild: LK / Museum der Moderne