Sondertopf und Patenschaft

STADT SALZBURG / KULTURFONDSPREISE 2020 16/04/20 Eine besondere Zeit ruft nach besonderen (Geld)Mitteln: Die Kulturfondspreise der Stadt Salzburg werden in diesem Sinn heuer angepasst – unter anderem werden die Hauptpreise höher dotiert. Die heurige Auslobung der Kulturfondspreise will auch ein Zeichen der Stabilität und Perspektive setzen angesichts der durch die Covid-19 Pandemie verursachten finanziell kritischen Verhältnisse und der Unsicherheit über künftige Entwicklungen. Vizebürgermeister Bernhard Auinger, Vorsitzender des Kuratoriums: „Aufgrund der Covid-19-Pandemie wird es heuer einen Sondertopf, dotiert mit 10.000 Euro, geben. Damit werden Einzelpersonen bzw. Projekte aus den Bereichen Kunst & Kultur, Wissenschaft & Forschung unterstützt, die durch die Auswirkungen der Corona-Maßnahmen in ihrer Entwicklung besonders betroffen sind. Jedes Projekt ist ein weiterer wichtiger Schritt zur Normalität." Wie auch bisher schreibt der Kulturfonds je einen Hauptpreis für Kunst & Kultur und Wissenschaft & Forschung aus. Erstmals sind diese mit je 12.000 Euro dotiert (bisher 10.000 Euro). Der Kunsthauptpreis wird in diesem Jahr der Sparte der Künstlerischen Fotografie gewidmet. „Mit diesem Schwerpunkt soll die hohe, deutlich über die Stadt hinausweisende Expertise anerkannt werden, über die Salzburg in diesem Bereich verfügt.", erläutert Dagmar Aigner, Geschäftsführerin des Kulturfonds. Dazu würden u.a. die Fotosammlung des Bundes am Museum der Moderne, die umfassenden fotografischen Bestände im Salzburg Museum und im Haus der Stadtgeschichte oder der Lehrstuhl für Fotografie und Neue Medien an der Universität Mozarteum zählen.

Der Hauptpreis für Wissenschaft & Forschung wird ohne fachspezifischen Schwerpunkt ausgeschrieben. Das gesamte Spektrum der wissenschaftlichen Arbeit und Forschungstätigkeit sei prinzipiell preiswürdig, so Dagmar Aigner, von der Medizin bis zur Theologie. Außerdem steht je ein Förderpreis aus Kunst und Kultur, Wissenschaft und Forschung sowie für Kinder- und Jugendprojekte zu je 6.000 Euro zur Verfügung. Diese Preise sollen weiterhin vielversprechende Projekte, Initiativen und Personen auf ihrem weiteren Weg unterstützen. Diesem Gedanken trägt auch der neu strukturierte Salzburgpreis vermehrt Rechnung. Unter diesem Titel werden nunmehr 10.000 Euro als Würdigungspreis an eine Persönlichkeit vergeben, die durch ihr Wirken Bereiche aus Kunst und Kultur oder Wissenschaft und Forschung der Stadt Salzburg entscheidend geprägt hat. Dem Träger bzw. der Trägerin des Salzburgpreises werden weitere 4.000 Euro zur Verfügung gestellt für eine von ihm oder ihr gewählte Patenschaft. (InfoZ) Einreichungen sind bis 22. Mai möglich – Ausschreibung Kulturfonds 2020