CORONA / KULTURVERANSTALTUNGEN

15/10/20 Die gute Nachricht an einem für Salzburg absolut nicht guten Tag: „Die Kulturveranstalter haben sich perfekt organisiert“, lobte Landeshauptmann Wilfried Haslauer heute Donnerstag (15.10.) bei einer kurzfristig anberaumten Pressekonferenz.

Die Restriktionen treffen vorerst nur Veranstaltungen, bei denen das Publikum steht. „Wir wollen Kultur in Salzburg ermöglichen“, so LHStv. Heinrich Schellhorn, der ebenfalls betonte, dass die vergangenen Monate gezeigt hätten, dass „von Kulturveranstaltungen keine direkte Gefahr“ ausgehe. Das gelte auch für kleine Veranstalter. Schellhorn nannte als positives Beispiel etwa das kleine Literaturfestival von Tauriska kürzlich in Neukirchen.

Der Tennengau ist veranstaltungsmäßig sowieso schon kalt gestellt, ab kommendem Samstag (17.10.) steht Kuchl unter Quarantäne. In der kommenden Woche wird der Schulunterricht ab der 9. Schulstufe (also die Oberstufe) in vier Bezirken auf Home-Schooling umgestellt: im Tennengau, Flachgau, Pongau und in der Stadt Salzburg. Auch die Fachhochschulen in Kuchl und Urstein gehen in den virtuellen Lehrbetrieb.

Vom generellen Veranstaltungsverbot im Bundesland betroffen ist also nur die „stehende“ Kultur. Wo Sitzplätze vergeben werden, also unterdessen so gut wie bei allen Veranstaltern im Kulturbereich, gelten weiterhin die bisherigen Bestimmungen. „Hier hat sich die konsequente und strenge Einhaltung der Maßnahmen bewährt und das ist auch weiterhin notwendig“, so Heinrich Schellhorn im Pressegespräch. (dpk-krie)

Bilder: Land Salzburg/Neumayr/Leo