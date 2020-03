TODESFALL / SASCHA OSKAR WEIS

21/03/20 Am 5. März noch hat er als Professor Higgins in My Fair Lady Eliza Doolittle Sprachunterricht erteilt: Sascha Oskar Weis einer der profiliertesten Schauspieler im Ensemble des Salzburger Landestheaters, ist am Freitag (20.3.) einem Herzinfarkt erlegen. Er wurde nur 49 Jahre alt.

„Einige von uns haben bis vor ein paar Tagen mit ihm an den Mysterien gearbeitet“, so Intendant Carl Philip von Maldeghem. „Sascha hat unsere gemeinsame Arbeit über zehn Jahre in vielen zentralen Partien und starken Produktionen geprägt und wesentlich mitgestaltet. Seine Leidenschaft für die Bühne und seine Präzision in der Gestaltung seiner Bühnenfiguren werden uns in ständiger Erinnerung bleiben.“

Seit der Saison 2009/10 war Sascha Oskar Weis Ensemblemitglied am Salzburger Landestheater und unter anderem als Leon in Weh dem, der lügt, Müller in Müllers Büro, als Zwirn in Nestroys Lumpazivagabundus, als Petrucchio in Kiss me, Kate und als Hofreiter in Werner Schneyders Inszenierung Das weite Land von Arthur Schnitzler zu sehen. In der Spielzeit 2013/2014 brillierte er als Mephisto in beiden Teilen des Faust. Als Mackie Messer war er in Brechts Dreigroschenoper zu erleben. In der Spielzeit 2014/2015 spielte er den Leopold im Weißen Rössl und erarbeitete mit Regisseur Michael Gampe Schnitzlers Anatol. Im Musical Annie spielte er die Rolle des betrügerischen Rooster, in Schirachs Terror die Rolle des Verteidigers.

Am Großprojekt Dionysien in der Felsenreitschule war er in Prometheus sowie Oedipus rex beteiligt, in den Komödien Der nackte Wahnsinn und Wie es euch gefällt kamen seine musikalisch-komödiantischen Talente zur Geltung. Eine Herzensrolle war für ihn 2019 der Alfred in Horvaths Geschichten aus dem Wienerwald. Und zuletzt eben der Professor Higgins im Musical My Fair Lady.

Sascha Oskar Weis wurde 1970 in Wien geboren und absolvierte dort seine Schauspielausbildung am Konservatorium bei Elfriede Ott. Erste Engagements führten ihn für zehn Jahre nach Deutschland, wo er an den Theatern in Bielefeld, Bonn, Düsseldorf, Essen, Koblenz, Mainz sowie in der Schweiz in Bern engagiert war. Zu seinen Paraderollen gehörte Mozart in Peter Shaffers Amadeus, Mercutio in Romeo und Julia, Danny in Grease und Tony in West Side Story. In Wien war er als als Lucheni in Elisabeth und als Enjolras in Les Miserables an den Vereinigten Bühnen, auch als Jean Michel in La Cage aux Folles an der Volksoper zu erleben. Überhaupt war er ein gefragter Musicaldarsteller. Am Theater in der Josefstadt war er von 2003 bis 2005 im Engagement.

In der Inszenierung von Christian Stückl und an der Seite von Nikolaus Ofczarek spielte er von 2010 bis 2012 die Rolle des Mammon im Jedermann auf dem Domplatz.

Seit 2004 war er regelmäßig bei den Festspielen Reichenau zu Gast, 2009 unter der Regie von Nicholas Ofczarek in Schnitzlers Spiel im Morgengrauen, 2018 feierte er in der Produktion Cella oder die Überwinder von Nicolaus Hagg großen Erfolg bei Presse und Publikum. (Landestheater/dpk)

Bild: Salzburger Landestheater / Anna-Maria Löffelberger (2); Christina Canaval (1)