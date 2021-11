IM PORTRÄT / ANNY WASS

16/11/21 Anny Wass erhält das Jahresstipendium Fotografie 2021 in Höhe von 10.000 Euro. Die Halleinerin überzeugte die Jury mit ihrer Fototechnik, in der die Künstlerin sich selber zum Bildmaterial macht und multiple Abbildungen ihrer Person als Bildbausteine nutzt.

„In ihrer Arbeit dreht sich alles um das Thema Konzentration und Bewusstsein. Durch Komponenten wie Größe, Farbe und grafische Elemente transportiert ihre Kunst sichtbar die Idee eines Bewusstseins für Material, Produktionsbedingungen, Gesellschaft und Umwelt. Wass erkundet gerne die Beziehungen, die wir zu Objekten in unserem alltäglichen Leben eingehen, und fragt, wie sie zu kulturellen Bedeutungsträgern werden. Sie interessiert sich für kritische Ansätze zur Erreichung von Nachhaltigkeit in einer von Produktion und Massenkonsum geprägten Gesellschaft.“ So heißt es auf der Website des Kunstraum pro Arte in Hallein, wo Anny Wass im Sommer 2020 die Ausstellung interesting times gezeigt hat.

„Wenige Monate vor Ausbruch der Covid-19-Pandemie in Wuhan, hatte die Multimedia-Künstlerin Anny Wass Gelegenheit, sich ein Bild der chinesischen Gesellschaft zu machen“, informiert der Kunstraum pro Arte. „Anny Wass war im Oktober 2019 zu Gast am Jigongshan Museum International Art Park, das nur zwei Autostunden von Wuhan entfernt liegt. Während ihrer Residency setzte sich die Künstlerin mit stereotypen Bildern und ihren eigenen Vorstellungen von China sowie mit ihren Erwartungen auseinander und spürte diesen vor Ort nach.“

Daraus entstanden sei, so der Kunstraum pro Arte, die Fotoserie me myself and I. Teile daraus waren im Sommer 2020 in Hallein zu sehen. Zusammen mit Querschnitten aus Anny Wass‘ multimedialen Arbeiten zwischen Objekt und Design, Performance und Video. „Die Künstlerin wechselt in ihren fotografischen Selbstinszenierungen zwischen den Rollen als Objekt und Fotografin und dokumentiert diesen performativen Prozess.“ So beschreibt die Jury die Arbeit von Anny Wass, die nun mit dem Jahresstipendium Fotografie 2021 in Höhe von 10.000 Euro ausgezeichnet wurde. „Each component is essential for the whole“, sagt sie selber über ihre Arbeit..

Anny Wass wurde 1983 in Hallein geboren. Sie machte ihr Diplom in Design und Skulptur sowie in Fotografie. Seit ihrem Abschluss im Jahr 2009 habe sie „eine multidisziplinäre Praxis aufgebaut“. Diese reiche von Objekt und Malerei bis Design und Fotografie und zeichne sich durch „Materialuntersuchungen und Leidenschaft für Farbe und Detail aus“. Arbeiten von Anny Wass wurden in Österreich, England, Italien, Russland, Polen, Mexiko und China ausgestellt und finden sich in internationalen Sammlungen wieder. Das schreibt die Künstlerin auf ihrer englisch-sprachigen Website: „Her curatorial work is manifested in the founding of the studio and exhibition space www.thedessous.com in collaboration with Gert Resinger. Anny Wass lives and works in Vienna.“ (Landeskorrespondenz/dpk-klaba)

Bilder: Anny Wass / Kunstraum pro Arte (1); bananacam (1)