IM PORTRÄT / RAIMONDA ŽIUKAITE

17/11/21 Das mit 10.000 Euro dotierte Jahresstipendium für Musik des Landes Salzburg geht zum ersten Mal seit 2007 wieder an eine Frau – an die in Vilnius in Litauen geborene und in Salzburg lebende Komponistin, Performerin und Autorin Raimonda Žiūkaitė.

„Den Zeitgeist zu spüren, meine Tätigkeiten als Komponistin zu erweitern und Gesamtkunstwerke zu schaffen“ - das sind die künstlerischen Ziele von Raimonda Žiūkaitė. „Letztens suche ich nach Möglichkeiten, meine Aktivitäten als Performance-Künstlerin und klassische Komponistin zu kombinieren.“

Raimonda Žiūkaitė wurde 1991 in Vilnius in Litauen geboren und lebt in Salzburg. Sie erwarb 2016 ihren Bachelor- und Master-Abschluss in Komposition an der Litauischen Akademie für Musik und Theater. 2012 absolvierte sie ein Auslandssemester an der Universität für Musik und darstellende Kunst Wien. Von 2016 bis 2020 promovierte sie an der Litauischen Musik- und Theaterakademie. Gleichzeitig studierte sie bei Achim Bornhöft an der Universität Mozarteum Komposition elektronischer Musik. Ihre Werke wurden in Litauen, Österreich, Luxemburg, Mexiko, Frankreich und Deutschland aufgeführt.

Raimonda Žiūkaitė ist auch darstellerisch tätig. Zu ihren, in vielfältigen Zusammenarbeiten realisierten, theatralen Performances oder audio-visuellen Installationen zählen in den letzten Jahren White in Stuttgart 2020, Extremely Happy to Announce in Karlsruhe 2019, They in Darmstadt 2018 oder Laume in der Schmiede Hallein 2019. Die promovierte Künstlerin schreibt auch Konzertkritiken und Texte über Zeitgenössische Musik und publiziert in Magazinen ihrer Heimat.

Die Jury zum Jahresstipendium für Musik des Landes Salzburg bestand heuer aus Anna-Maria Pammer, der Geschäftsführerin des Österreichischen Ensembles für Neue Musik, dem Komponisten Alexander Bauer und Wolfgang Seierl vom KomponistInnenforum Mittersill. Überzeugt habe die Jury Raimonda Žiūkaitės „Reflexion gesellschaftsrelevanter Themen, die neben dem Infragestellen tradierter kompositorischer Praxis oder eingespielter Aufführungssettings auch Überlegungen zu Themenbereichen wie Digitalisierung und Social Media umfasst“. Also genau das, was Žiūkaitė will: „Ich möchte den Zeitgeist einfangen.“ (LK / dpk-klaba)

Bild: Julius Stasiulionis

Der Festakt zur Verleihung des Großen Kunstpreises des Landes Salzburg, der Jahresstipendien und aller Preise des Jahres 2021 in insgesamt 13 Sparten ist am Dienstag 30. November um 18 Uhr – pandemiebedingt auch heuer wieder online auf www.salzburg.gv.at