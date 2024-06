IM PORTRÄT / ARMIN FRAUENSCHUH

04/06/24 Künftig gibt es zwei führende Köpfe in der Ballettkompagnie des Salzburger Landestheaters: Armin Frauenschuh wird mit der Spielzeit 2024/2025 Managing Director, Reginaldo Oliveira bleibt Ballettdirektor am Landestheater.

„Ich habe hier vor 37 Jahren meine Ausbildung begonnen und erste Bühnenerfahrung gesammelt, daher fühle mich diesem Theater sehr verbunden“, so Armin Frauenschuh. „Wir haben hier mittlerweile Produktionsbedingungen, die internationalen Standards entsprechen, und eine Ensemblegröße von sechzehn Tänzerinnen und Tänzern. Da kann man so arbeiten wie an anderen großen Häusern – und was könnte schöner sein, als das in der Heimatstadt zu tun.

Armin Frauenschuh, geboren 1973 in Mondsee, begann seine Ausbildung an der Ballettschule des Salzburger Landestheaters bei Prof. Rosa Hartlieb und vervollständigte sie an der Hamburgischen Staatsoper bei John Neumeier. Ab 1993 tanzte er beim Ballett der Sächsischen Staatsoper, wurde dort bald zum Solisten ernannt und stand insgesamt dreizehn Jahre auf der Bühne der Dresdener Semperoper. Anschließend war er Solotänzer an der Oper Chemnitz, leitete die Ballettschule und war als choreografischer Assistent und Trainingsleiter tätig. Er arbeitete mit vielen namhaften Choreografen wie John Neumeier (im Bild in einer Produktion von Le sacre du printemps), William Forsythe und Uwe Scholz. Während seiner aktiven Zeit wirkte er in über fünfzig Produktionen des klassischen und zeitgenössischen Repertoires mit.

Im Anschluss an seine Tanzkarriere wurde Frauenschuh künstlerischer Berater des Ballettdirektors am Anhaltischen Theater Dessau. Ab 2014 arbeitete er als Assistent der Ballettdirektion und Ballettmeister am Theater Augsburg, wo er weitreichende Aufgaben im Ensemblemanagement, der Produktionsassistenz und der Dramaturgie übernahm und schließlich Stellvertretender Ballettdirektor wurde. Die Augsburger Bühne ist seit 2017 Staatstheater, Frauenschuh war fortan als Company-Manager dort tätig. Im Anschluss wechselte er für vier Spielzeiten als Produktionsleiter, Disponent und Tourmanager zur Frankfurt Dance Company, mit der er europaweit gastierte. Als Stipendiat des Deutschen Bühnenvereins erwarb er 2020 sein Diplom als Theater- und Musikmanager an der Theaterwissenschaftlichen Fakultät der Ludwig-Maximilians-Universität München. Derzeit ist er Ballettmanager des Badischen Staatsballetts in Karlsruhe.

In den vergangenen sieben Jahren war Ariane Rindle Ballett Company Managerin des Salzburger Landestheaters. Sie wird sich, wie es in einer presseaussendung heißt, „neuen Zielen zuwenden“. Armin Frauenschuh übernimmt ihre Aufgaben und wird zukünftig die organisatorischen Belange der Company betreuen, während Reginaldo Oliveira weiterhin als Choreograf und künstlerischer Leiter fungiert. (Salzburger Landestheater/dpk)

