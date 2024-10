Stab-Übergabe

IM PORTRÄT / MICHAEL SCHNEIDER 08/10/24 Der in Salzburg geborene Dirigent Michael Schneider wird mit Jänner 2025 der künstlerische Leiter des Bachchors Salzburg. Er ist für die Sängerinnen und Sänger kein Neuer: Mit dem Bachchor hat er bereits namhafte Produktionen erarbeitet. Den Jahrgang 1990 teilt der designierte Leiter Michael Schneider mit dem scheidenden Benjamin Hartmann. Michael Schneider stammt aus Salzburg, wo er seine musikalische Laufbahn am Mozarteum mit Klavier und Gesang begann und später (seine akademische Ausbildung) an der MDW Wien fortsetzte. Dort absolvierte er IGP Klavier sowie Orchester- und Chordirigieren und schloss alle Studien mit Auszeichnung ab. Seit 2020 unterrichtet Michael Schneider Dirigieren an der Universität für Musik und darstellende Kunst in Wien. Schneider ist künstlerischer Leiter des von ihm gegründeten Ensembles Interpunkt, mit welchem er in kürzester Zeit große Erfolge bei Wien Modern und im Wiener Musikverein unter Leitung von Ivor Bolton mit den Tonkünstlern Niederösterreich feierte. Er leitet das Collegium Vocale Solisten Ensemble und den Chorus Viennensis, einem Männerchor bestehend aus ehemaligen Wiener Sängerknaben. Für den Bachchor Salzburg war Michael Schneider bereits in den Jahren 2013 bis 2016 als Chorleitungsassistenz – unter anderem für die Uraufführung der Oper The Exterminating Angel von Thomas Ades bei den Salzburger Festspielen – tätig. In jüngster Vergangenheit übernahm er Choreinstudierungen für den Bachchor Salzburg etwa im Rahmen des Internationalen Brucknerfestes sowie der heurigen Salzburger Oster- und Pfingstfestspiele. „Schneider zeichnet sich nicht nur als hervorragender Chorleiter, sondern auch als erfolgreicher Orchesterdirigent aus", so der Bachchor in seiner Aussendung. Konzerte unter seiner Leitung wurden von Ö1 und ORF III ausgestrahlt. Als Gastdirigent übernahm Michael Schneider Konzerte mit dem Radio-Symphonieorchester Wien RSO, dem Gdansk Philharmonic Orchestra, dem Symphonieorchester Vorarlberg, dem Salzburger Barockorchester und dem Wiener Singverein. Im Jahr 2017 wurde Michael Schneider von den Wiener Symphonikern eingeladen, auf ihrer Chinatournee als Assistent von Philippe Jordan die Chöre für die 9. Symphonie Beethovens einzustudieren. (Bachchor / dpk-klaba) Bilder: Maria Frodl