30 Jahre Abenteuer Berg – Abenteuer Film

BERG FILM FESTIVAL 06/11/24 „Als 1994 das erste Salzburger Bergfilmfestival über die Bühne ging, dachte keiner der kleinen Festival-Seilschaft daran, dass die Veranstaltung zu einem Fixpunkt im Salzburger Alpin-Kalender werden könnte." Der stabile Publikumszuspruch sowie die große Unterstützung aus der Bergszene hätten es möglich gemacht, so die Veranstalter: „Abenteuer Berg – Abenteuer Film feiert zwischen 13. und 24. November seinen Dreißiger." So wie sich der Outdoor-Sport in den vergangenen Jahrzehnten gewandelt habe, so Martin Hasenöhrl, der Leiter des Festivals, hätten sich auch Auftritt und Inhalte geändert. Eines sei freilich geblieben: „Die Liebe zum Film, die Begeisterung für die Bergwelt und ihre Menschen."Die Liste der Gratulanten und Gratulantinnen zum Jubiläum werde lang sein, schon für die Eröffnung habe sich bergsteigerische Prominenz angesagt. Allen voran werde Gerlinde Kaltenbrunner im Filmkulturzentrum DAS KINO erwartet. Zum ersten Mal in der Geschichte des Festivals wird ein Filmpreis vergeben. Der LOCAL HEROES AWARD für den besten Film aus dem deutschsprachigen Alpenraum ist mit einem Produktionsbudget von 3.000 Euro für junge Filmschaffende bis dreißg dotiert. Für die Preisverleihung gestaltet der junge Tennengauer Künstler Jakob Dobaiz eine Skulptur aus Untersberger Marmor, die während des Festivals im Rahmen einer Fotoausstellung von Gerald Lehner präsentiert wird. Im Filmprogramm: Via Sedna von Ramona Waldner über eine ausschließlich weibliche Segel- und Kletterexpedition nach Grönland oder A woman's place is on the top von Gerti Reinisch-Indrich, ein Film zum 30-Jahr-Jubiläum der ersten österreichischen Frauenexpedition 1994 zur Shisha Pangma. Neben dem – laut Veranstalter – „bekannt opulenten und qualitativ hochwertigen" Filmprogramm seien nach wie vor die Live-Vorträge und der persönliche Kontakt mit den Spitzenalpinisten traditionell die zweite Säule des Festivalprogrammes. So auch 2024: „Heuer wird Ralf Dujmovits einen kritischen Blick auf den Everest-Tourismus werfen. Der Schweizer Roger Schäli wird von seiner Liebe zum Eiger erzählen und der junge Steirer Mich Kemeter wird seine Free-Solo Abenteuer in der Verdonschlucht präsentieren." Niemand redet davon, jeder hat sie? „Auch das Thema Angst hat Platz beim Festival." Alexander Huber und die deutsche Spitzenalpinistin Alix von Melle werden gemeinsam über ihren Umgang mit dem – oft lebensrettenden – Gefühl berichten. Das Bergfilmfestival 2024 in Zahlen: 91 Veranstaltungen mit siebzig Gästen aus zwanzig Ländern. Vier von 16 Filmprogramme steigen in der Reihe Film und Gespräch. Insgesamt 36 Filme von Filmschaffenden zwischen 21 und 83 Jahren, sechs Vorträge und zwei Werkstattgespräche stehen in den fünf Spielstätten DAS KINO, Stadtkino Hallein, OVAL, Das Zentrum Radstadt und (neu) im Kunsthaus NEXUS Saalfelden auf dem Programm. (Berfilmfestival / dpk-klaba) Dreißg Jahre Bergfilmfestival – von 13. bis 24. November – alle Filme, Termine und Infomationen – www.daskino.at Bilder: Das Kino / Tezier (1); Matthias Resch (1); Huberbuam (1)

