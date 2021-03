Nintendo-Party virtuell

f Share Tweet HINTERGRUND / CREATIVITY RULES FESTIVAL 23/03/21 Das Creativity Rules Festival steigt bereits zum sieben Mal an der Fachhochschule Salzburg: Unter dem Motto New Realities organisieren Studierende von MultiMediaArt und MultiMediaTechnology den digitalen Event am 26. und 27. März. Creativity Rules garantiert: Kreativität herrscht. Von Heidemarie Klabacher Auch die letzten Skeptiker gegenüber digitalen Begegnungen – von online-Konferenzen bis online-Konzert – haben Widerstand aufgegeben, Zoom oder Skype installieren und ihre Handhabung lernen müssen. Ihnen gegenüber stehen – und das hat gar nichts mit „der Krise“ zu tun, junge Menschen, die sich im digitalen Raum ebenso selbstverständlich bewegen, treffen, austauschen, als wäre es der gute alte Marktplatz. Digital natives der jüngsten Generation, die deisen „digitalen Marktplatz“ bevölkern, studieren nicht selten an einschlägigen Fachhochschulen. In Salzburg sind das die FHs Puch-Urstein für MultiMediaArt und MultiMediaTechnology. Wenn sie dieser Tage ein Festival feiern, tun sich sich auf jeden Fall leichter, als Veranstalter von Konzerten klassischer oder zeitgenössischer Musik. Unter diesen sind viele Digital immigrants, deren Events von der direkten Begegnung leben und die, ganz banal, teils ganz einfach noch mit der Technik ringen... Spannende Gegensätze zeigen sich, spannende Entwicklungen tun sich auf – aller wirtschaftlicher und sozialer Bedrohung durch „das Virus“ zum Trotz. Die Digital nativs der jüngsten Generation feiern am 26. und 27. März Creativity Rules Festival . Geladen sind Vortragende aus der internationalen Design- und Werbeszene, gezeigt wird eine eine Online-Ausstellung, Filme und Games und elektronischen Musik stehen auf dem Programm. Neben moderierten Live-Streams auf der eigenen Webseite creativity-rules.at nutzt das Festival die Veranstaltungsplattform gather.town als Aufführungsort und Sammelpunkt: „Alle Besucherinnen und Besucher werden als Avatar dargestellt, können virtuell von Veranstaltungspunkt zu Veranstaltungspunkt schlendern, einander treffen und sich austauschen. Damit übertragen wir die Möglichkeit, etwas gemeinsam zu erleben, auf den digitalen Raum“, erklärt Festivalmanager Benjamin Typplt. Er organisiert das Festival zusammen mit Johanna Wicht, Lukas Pattermann, Pia Garbe, Laurenz Wakolbinger und einem 15-köpfigen Team. „Das digitale Festival bietet die Möglichkeit, mit neuen Programmformaten zu experimentieren und die Neue Realität kreativ mitzugestalten. Unser Ziel ist es, ein stimmiges, interaktives Gesamterlebnis zu schaffen.“ T ill Fuhrmeister ist MultiMediaArt-Studiengangsleite und der Creative Director des Festivals erklärt weiter: „Online können wir unserem Publikum ein besonders internationales Line-up an Speakern und Acts – bei freiem Eintritt – präsentieren“. Als Speaker haben sich, laut Programm, „Hollywood-Filmproduzent Marc Weigert, der bekannte englische Werbefachmann Rory Sutherland, die US-Gamedesignerin Robin Hunicke, das Künstlerduo ’Depart’ sowie die Berliner Fotografin Esra Rotthoff angekündigt“. Das online Festival-Kino zeigt prämierte Werbespots und Kurzfilme, wie etwa den Science-Fiction Film Sally Ride oder das Schmuggler-Drama Gipfel der Einsamkeit. Zudem werden das preisgekrönte Puzzle-Game Whalien oder das Nintendo-Partyspiel Chapeau vorgestellt. Die Veranstalter betonen mit Stolz: „Alle Werke der Online-Projektschau stammen von FH Salzburg Studierenden der Studiengänge MultiMediaArt und MultiMediaTechnology.“ Das Creativity Rules Festival wurde von MultiMediaArt-Studiengangsleiter Till Fuhrmeister 2013 ins Leben gerufen. In den folgenden Jahren fand es an wechselnden Ausstellungsorten in der Halleiner Altstadt, zuletzt auf der Pernerinsel statt. 2020 war eine Festivalausgabe in Stiegls Brauwelt geplant, die coronabedingt abgesagt werden musste. Nun findet das Festival zum siebten Mal statt. Festival Creativity Rules - Freitag ( 26.3.) und Samstag (27.3.) jeweils von 17 bis 23 Uhr - Online auf creativity-rules.at

