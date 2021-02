Was ist normal?

f Share Tweet RADIOFABRIK / AUSZEICHNUNG 25/02/21 Beiahe unnormal jedenfalls wäre es, wenn der Radiopreis der Erwachsenenbildung vergeben würde und die Radiofabrik nicht ganz vorne mitmischen würde. Zum zehnten Mal ging diese Auszeichnung schon an eine Salzburger Produktion. Die Schülerinnen und Schüler des MORG Grödig haben sich vor einem Jahr für ihr Schulradioprojekt die Frage gestellt: Was genau ist eigentlich normal? Mittendrin wurden sie von der „neuen Normalität“ überrascht und plötzlich war Homeschooling angesagt. Ihr Deutschlehrer Alexander Naringbauer, selbst auch in der Radiofabrik tätig, hat das Radioprojekt sofort auf online umgestellt und mit der Klasse 7M (Schuljahr 2019/20) trotzdem eine Sendung gestaltet. Die Jugendlichen haben Texte geschrieben, Interviews geführt, Umfragen gemacht, Tipps zum Homeschooling und zum Umgang mit Corona gesammelt – und das alles von zu Hause, mit ihren Smartphones und online. Und wie ging es ihnen dabei? „Anfangs war ich nicht sehr begeistert von dem Radioprojekt. Ich hatte Bedenken, ob wir das Projekt unter Homeschooling-Bedingungen auf die Beine stellen können. Nach ein paar Videokonferenzen mit unserem Deutschlehrer begeisterte es mich aber immer mehr“, sagt eine Schülerin. Und einer ihrer Kollegen: „Mit einigen Tipps und Tricks von Herrn Naringbauer, ein paar Sofakissen und einer Socke war auch die Aufnahmequalität kein Problem mehr.“ Gelungen ist diese Sendung so gut, dass sie nun mit dem Radiopreis der Erwachsenenbildung 2020 in der Sparte „Interaktive und experimentelle Produktionen“ bedacht wurde. Und es ist gar schon die dritte Auszeichnung dieser Produktion. Zuvor gewann sie bereits den Kreativwettbewerb von Projekt Europa und den Media Literacy Award. Die Radiofabrik erhält damit zum zehnten Mal den Radiopreis der Erwachsenenbildung. Die Auszeichnung wurde 2020 in fünf Kategorien vergeben. Drei gingen an den ORF (Ö1 und FM4), zwei an Freie Radios (neben der Radiofabrik auch Orange 94,0 in Wien). Nominiert für den diesjährigen Radiopreis der Erwachsenenbildung war auch die Radiofabrik-Produktion Tell Together – Das Hörspiel zur Corona-Krise von Christina Steinböck. Eine weitere Nominierung galt dem Themenschwerpunkt der Freien Radios in Österreich 2019, der von Eva Schmidhuber koordiniert wurde: Kulturelle Nahversorgung auf dem Land und in der Stadt brachte im Oktober einen Querschnitt durch die österreichische Kulturlandschaft in zehn Beiträgen aus zehn Orten. (Radiofabrik/dpk-krie) Am Samstag 27. Februar um 16 Uhr wiederholt die Radiofabrik die vielgepriesene Sendung „Was ist normal?“ auf 107,5 und 97,3 Mhz. Man kann sie aber auch jederzeit online nachhören – www.radiofabrik.at

Online-Preisverleihung morgen Freitag (26.2.) um 14 Uhr – radiokulturhaus.orf.at Bild: Radiofabrik / Foto Flausen