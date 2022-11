HINTERGRUND / RADIOFABRIK

03/11/22 „Wos sogga?“ heißt die erste Sendereihe aus dem Pinzgau, die seit 2016 monatlich auf der Radiofabrik zu hören ist. Seit September 2019 gibt es in Zell am See ein Außenstudio der Radiofabrik. Daraus wird nun das Freie Radio Pinzgau.

„Wos sogga?“ ist im Pinzgau eine übliche Begrüßung, ein „Hallo, wie geht's?“. „Wir wollen aber ganz wörtlich wissen und hören machen, was die Pinzgauer:innen sagen und sie selbst on Air bringen mit ihren eigenen Sendungen und Podcasts“, sagt die Programmgeschäfsführerin der Radiofabrik, Eva Schmidhuber. Ausbildungsleiterin Carla Stenitzer ergänzt: „In 'Wos sogga?' steckt für uns auch die Frage 'Wer sagt was warum?', ein guter Ansatz für kritische Medienkompetenz, welche die Radiofabrik seit zwanzig Jahren erfolgreich vermittelt und jetzt auch im Pinzgau auf eine breite Basis stellt.“

Im Zertifikatslehrgang Radiotraining werden im Februar und März 2023 in Zell am See Radiotrainer ausgebildet, die in der Folge Workshops mit verschiedenen Zielgruppen im Pinzgau durchführen, zum Beispiel in Schulen, in der Jugendarbeit und in der Erwachsenenbildung. Es geht um medienpädagogische Vermittlungsarbeit und natürlich um technisches und gestalterisches Know-how rund ums Radiomachen. Die Teilnahme am Lehrgang ist kostenlos, Voraussetzung für die Bewerbung ist der Besuch eines Radiofabrik-Basisworkshops. Dieser „Radioführerschein“ vermittelt in eineinhalb Tagen alle rechtlichen und praktischen Fähigkeiten, um eine eigene Sendung im Freien Radio Pinzgau zu gestalten. Die nächsten Termine sind am 2. und 3. Dezember und am 20. und 21. Jänner im Studio in Zell am See. Für die Teilnahme am Basisworkshop sind keine Voraussetzungen nötig. Die Teilnahme ist Dank der LEADER-Finanzierung kostenlos.

Weitere Workshopangebote folgen, zum Beispiel Aufnahme- und Tontechnikworkshops für Vereine im Pinzgau, damit diese ihre Veranstaltungen selbst dokumentieren und im Radio und online präsentieren können. Im Herbst nächsten Jahres soll auch ein Lehrgang für Journalismus in Community Medien stattfinden, also eine eigene Lehrredaktion im Pinzgau aufgebaut werden.

Im Sommer 2023 wird das Freie Radio Pinzgau mit dem „Radiorad“ in den Pinzgauer Gemeinden unterwegs sein und mit den Menschen dort direkt Radio machen. Ende Oktober war Johannes Schindlegger, der Initiator des Außenstudios Zell am See, mit dem Radiorad schon bei den Tagen der Zukunft in Neukirchen am Großvenediger dabei, da entstand im Kammerlanderstall das Foto.

Das Freie Radio Pinzgau wird im Rahmen eines LEADER-Projektes in Zusammenarbeit mit der Regionalentwicklung Pinzgau aufgebaut und finanziert. Eine Stelle für einen Koordinator oder eine Koordinatorin des Freien Radios in Zell am See im Ausmaß von dreißig Wochenstunden ist ausgeschrieben. (Radiofabrik)

Aktuelles zum Thema ist am Samstag (5.11.) ab 15 Uhr in der Sendung Treffpunkt Pinzgau zu erfahren. , welche Ideen und Projekte dort vorgestellt wurden – radiopinzgau.at

Bilder: Radiofabrik (1); Tauriska / Christian Vötter (1)