Jimmi Hendrix auf der Alm

SAALFELDEN LEOGANG / DREI TAGE JAZZ 22/11/23 Von 26. bis 28. Jänner '24 steigt zum siebten Mal das Festival Drei Tage Jazz in Saalfelden Leogang . Geben wird es fünf Konzerte im Kunsthaus Nexus Saalfelden, zwei im Bergbau- und Gotikmuseum Leogang, ein Konzert auf der Stöcklalm am Asitz und – zur Eröffnung – erstmals auch eines in der Stadtpfarrkirche Saalfelden. Von Heidemarie Klabacher Noch vor dem ersten Konzert gibt es Cineastisches: Das Kunsthaus Nexus zeigt zur Einstimmung auf das Festivalwochenende den Dokumentarfilm Jazz Saalfelden 2023 – Vor und hinter den Bühnen. Produziert wurde der Streifen von Hans Fuchs in Kooperation mit Kristina Drexel und Robert Lorenz: „Bei dieser Dokumentation über das bekannte Jazzfestival Saalfelden stehen nicht nur die Konzertvielfalt und die besonderen Veranstaltungsorte im Fokus, es wird auch ein Blick hinter die Kulissen des Festivals gewährt. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erzählen spannende Geschichten", so die Veranstalter. Erstmals gibt es bei Drei Tage Jazz ein Konzert in der Stadtpfarrkirche Saalfelden, in diesem „ganz besonderen Rahmen" wird das Festival eröffnet. Die Saxophonistin und Komponistin Maria Faust aus Estland werde „ein ausdrucksvolles, melancholisches und zugleich modernes Solo namens MOnuMENT zum Besten geben". Maria Faust Projekt spielt nicht nur Sax, sondern verwendet auch elektronische Effekte. Danach lädt das Janick Martin Trio aus Frankreich unter dem Titel Sông Song ins Nexus, gefolgt von der 18-köpfigen Big Band rund um Monika Roscher mit einem Porgramm zwischen Math-Jazz, Avant-Pop und Electronica: „Die Band, ein über viele Jahre zusammengewachsenes wildes 18-köpfiges Kollektiv virtuoser Individualistinnen, zelebriert musikalische Freiheit, Herausforderung und gegenseitige Inspiration." Der österreichische Pianist Simon Raab wird den Festival-Samstag im Nexus mit seinem Solo Projekt those things falling eröffnen. Danach kommt das amerikanische Mary Halvorson Amaryllis Sextet. Dessen 2022 erschienenes Album gilt als eines der aufregendsten dieses Jahrgangs und wurde in zahlreichen Bestenlisten an oberster Stelle geführt. Anschließend zelebrieren Vincent Peirani aus Frankreich, Federico Casagrande aus Italien und Ziv Ravitz aus Israel mit ihrem Projekt Jokers das spontane Wechselspiel der musikalischen Rollen. Die drei Tage Jazz finden wie immer ihren Abschluss am Sonntag „im geschichtsträchtigen Bergbau- und Gotikmuseum Leogang". Das österreichische Duo Flora Geißelbrecht und Paul Schuberth verbindet neue Musik und Improvisation, politische Lied und Doppelconférence. Mit den „kammermusikalisch-kompakten Klängen", so der Veranstatler, des österreichisch-tschechischen Trios Vedovelli/Flagar/Eberle geht die siebte Ausgabe von Drei Tage Jazz zu Ende. Zuvor lädt noch die österreichische Akustik-Rockcoverband Acöstic Frönt am Samstag zum kostenlosen Konzert auf die Stöcklalm am Asitz. Frisch interpretiert werden bekannte Rockhits von AC/DC, Bon Jovi oder Jimi Hendrix. (Drei Tage Jazz / dpk-klaba) www.jazzsaalfelden.com Bilder: www.jazzsaalfelden.com / Acoustic Front (1)