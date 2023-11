Es zwitschern auch schon die Jungen

f Share Tweet HINTERGRUND / BANDA GRANPICCOLA 17/11/23 Wolfgang Guttmann war lange Professor für Gitarre an der Universität Mozarteum. „Ein erlebnisreicher Teil meiner künstlerischen Aktivitäten war das Musizieren mit meiner Frau Gabi und unseren Kindern Andrea und Tobias seit dem Ende der 1980er Jahre“, erzählt er. Nun geht man kammermusikalisch und ortiginaltönend in die dritte Generation. Von Reinhard Kriechbaum Es ist gut, wenn man früh mit Musik konfrontiert und herausgefordert wird. Und wahrscheinlich unschätzbar, wenn das innerhalb der Familie und sogar auf professioneller Ebene geschieht. Auf diese Weise ist das Hagen Quartett herangewachsen, und auch Benjamin Schmid hat aufgrund familiärer Förderung zum Höhenflug auf der Geige angesetzt. Viele andere Beispiele aus Salzburg ließen sich nennen. Wolfgang Guttmanns Tochter Andrea, eine Blockflötistin, hat bei Carin van Heerden an der universität Mozarteum studiert, in Amsterdam bei Walter van Hauwe, schließlich noch, „zum drüberstreuen“ möchte man sagen, alte mittelalterliche Polyphonie bei Pedro Memelsdorff an der Civica Scuola di Musica in Mailand. Mit dem QNG – Quartet New Generation (einem Blockflötenquartett) ist sie durch alle Erdteile gereist und hat da auch zeitgenössische Musik erarbeitet. Über die Jahre prägte daneben das Familienensemble Guttmann – Wolfgang und Gabriele mit den zwei Kindern Andrea und Tobias – das Halleiner Kulturleben und machte darüber hinaus mit Rundfunk- und Fernsehaufnahmen, Konzerttourneen und einer CD-Produktion auf sich aufmerksam. 1993 wurden sie für ihre besonderen Leistungen mit dem Kulturpreis der Stadt Hallein ausgezeichnet. „Nun haben unsere Kinder selbst Familien gegründet und ihre Kinder mit Musik 'infiziert'“, sagt Wolfgang Guttmann sichtlich stolz. „Völlig ungeplant, aber mit großem Vergnügen, wurde aus der Familie von Andrea und Matthijs Lunenburg mit mir ein Ensemble.“ Das wird sich am kommenden Sonntag in der Evangelischen Kirche Hallein vorstellen, mit Alter Musik bis zu einem Song der Beatles. Das Drei-Generationen-Ensemble mit dem hübschen Namen banda granpiccola ist wohlbestückt mit Blockflöten, Zink, Theorbe, Gitarre und Orgel. „Aufeinander hören, voneinander lernen, aneinander wachsen“, beschreibt Wolfgang Guttmann das anregende Ambiente einer solchen Familienmusik. „Der Abend ...so zwitschern auch die Jungen soll nun Einblick geben in ein spannendes Generationenprojekt.“ Die banda granpiccola begibt sich also auf eine musikalische Zeitreise. Die zwölfjährige Jasmine Lunenburg lernt Geige am Musikum, der siebenjährige Philipp Lunenburg ebenfalls am Musikum Klavier und Orgel. Ihre Eltern Andrea Guttmann-Lunenburg und Matthijs Lunenburg sind Lehrende für Blockflöte bzw. Zink an der Universität Mozarteum. Und dazu also der großvater, der emeritierte Mozarteum-Professor Wolfgang Guttmann auf Gitarre und Laute. Großmutter Gabriele steuert Literatur bei. Banda granpiccola, Konzert in der Reihe „neunzehn.neunzehn“ So. 19. 11. 2023, 19.19 Uhr, Evangelische Kirche Hallein – hallein-evangelisch.at Bild: privat Weiter >