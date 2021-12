Nie einen Schirm aufspannen im Zirkuszelt!

LESEPROBE / IHRE WINTERFEST-GESCHICHTE 02/12/21 Ob der 12. Dezember als Lockdown-Ende hält, ob es dann wirklich losgehen kann mit dem Winterfest im Volksgarten, das steht noch in den Sternen. Fix ist: Das Winterfest hat innerhalb von zwei Jahrzehnten den Nouveau Cirque in Salzburg heimisch gemacht. Zum Jubiläum soll ein Buch mit Besucher-Geschichten hertauskommen. Die Auftakt-Geschichte hat der vWinterfest-Leiter David Dimitri selbst geschrieben. Von David Dimitri Mein Vater war Clown von Beruf und er nahm mich, meinen Bruder und zwei Schwestern manchmal mit auf Tournee zum Zirkus Knie. Wir waren zwar noch klein, aber durften bereits im Abendprogramm mit meinem Vater auftreten. Unsere Kostüme und Schminke waren identisch mit jenen meines Vaters. Wir waren die kleinen Dimitris! Beim Zirkus wohnten wir in einem Holz-Wohnwagen. Nach unserem Auftritt mussten wir bereits schlafen gehen während die Zirkusvorstellung noch weiter ging. Fließendes Wasser gab es im Zirkus dazumal noch nicht und wir mussten beim Wasserhahn der Mannschaftsküche die Zähne putzen gehen. Beim Einschlafen hörten wir in der Ferne die Zirkusmusik und das Lachen des Publikums. An einem Abend, als wir mit dem Zirkus im am Genfersee gelegenen Vevey gastierten, kam auch Charlie Chaplin in die Vorstellung und mein Vater erzählte uns am nächsten Tag, wie er an diesem Abend noch lange mit Chaplin zusammensaß. Eigentlich unglaublich, dass das Winterfest mit Chaplins Tochter Victoria vor zwanzig Jahren begann. Winterfest-Gründer Georg Daxner lud Victoria Chaplin mit ihrem Le Cirque Invisible nach Salzburg ein. Heute, fünfzig Jahre nach meinen ersten Auftritten beim Circus Knie, habe ich das große Vergnügen, künstlerischer Leiter des Winterfest zu sein. Es gibt eine unendliche Fülle an unglaublich guten Vorstellungen und Zirkuskünstler*innen. Ich kann es kaum erwarten, sie alle beim Winterfest präsentieren zu können. Wussten Sie…? In einem Zirkuszelt sollte man nicht pfeifen. Auch einen Schirm sollte man im Zirkuszelt nie aufspannen. Manche Artisten sagen sogar, dass grüne Kostüme Unglück bringen. Und man sollte nie mit dem Rücken in Richtung Zeltmitte auf dem Manegenrand sitzen. Im Winter muss bei Schneefall ein Zirkuszelt unbedingt beheizt werden, weil es sonst unter der Schneelast zerreißen würde. Das Bild oben rechts zeigt David Dimitri mit Vater Clown Dimitri und seinen Geschwistern bei einem Auftritt im Circus Knie 1973. Dier Aberglaube mit dem aufgespannten Schirm gilt natürlich nicht für Artisten, wenn sie mit dem Utensil balancieren.

Mit freundlicher Genehmigung vom Winterfest Zum 20-Jahre-Jubiläum sammelt das Winterfest persönliche Erinnerunges seiner Besucher. Die einprägsamsten Geschichten sollen auf der Online-Plattform story.one und auch als Buch erscheinen – so funktioniert die Teilnahme

Ebenfalls eine Aktion zum zwanzigjährigen Bestehen ist eine Fotoausstellung, die schon da und dort in Salzburg aufgebaut war, aber jetzt logischerweise eingepackt bleiben muss. Doch online kann man sie sich ansehen

Und wie es weiter geht? Fix ist bisher nur: Die Vorstellungen von 9. bis 12. Dezember sind abgesagt – www.winterfest.at Bilder: Archiv Familie Dimitri (1); Erika Mayer (1); Famiglia Dimitri (1)