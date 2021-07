KOSTPROBE / BIRŠIĆ / ROCKHOUSE KITCHEN

Most-Bratl nach Attwenger-Art

KOSTPROB E / BIRŠIĆ / ROCK HOUSE KITCHEN 30/07/21 Ein Koch- Kult- und Erinnerungs-Buch ist Rockhouse Kitchen von Irena Biršić. Die Autorin und Köchin gehört seit Anbeginn zum Rockhouse-Team und schupft die Küche im Ein-Frau-Betrieb in einer Kochnische. Vielleicht kommen ja all die Acts wegen ihrem Essen ins Schallmoos? Remix-Cremesuppe. Metal-Knöpfe. Beet Tatar in Slow oder Uptempo Version. – Hier eine Kostprobe aus dem Kapitel Braten für Berühmtheiten. Von Irena Biršić Love-the-Most-Bratl mit Kartoffelknödeln nach Attwenger-Art Attwenger nehmen Volksmusik der besten, unverkitschten Art mit auf einen Space-Trip nach Dada, Dub, Electro, Hip Hop, Punk und sonstwohin (in alphabetischer Reihenfolge). Seit den Anfangstagen des Rockhouse hat das oberösterreichische Ziehharmonika- und Schlagzeug-Duo immer wieder furiose Konzerte im Rockhouse gegeben. Auf die Frage nach besonderen Erinnerungen ans Rockhouse haben sie in einem Interview gemeint: „Ja… an die Irena, die immer was Gutes für uns gezaubert hat. Also die hat uns immer bekocht! Die ist ja eigentlich auch keine Köchin, sondern a Fee!" Ihnen sei das Love-the-Most-Bratl gewidmet, das sie bisher noch gar nicht bekommen haben. Beim nächsten Auftritt dann! Alle Gewürze trocken gut vermischen, mit dem feingehacktem Knoblauch und Öl zu einer Paste verrühren. Den Schopfbraten damit einreiben, über Nacht im Kühlschrank durchziehen lassen. Am nächsten Tag in einen Bräter setzen, mit dem Most aufgießen und die geviertelte Zwiebel dazugeben. Deckel drauf und bei 200 Grad 1 Stunde braten, noch weitere 30 Min. ohne Deckel, damit sich eine schöne, braune Kruste bildet. Den Braten noch 15 Min. im Rohr ziehen lassen. Den Saft in einen kleinen Topf abgießen, bei mäßiger Hitze reduzieren, also einkochen lassen, bis er dickflüssig ist. Den Schopfbraten in mittelfingerdicke Scheiben schneiden und mit Saft übergießen. Mit Kartoffelknödeln und Krautsalat servieren. Kartoffelknödel: Die Kartoffeln kochen, schälen, noch heiß durch die Kartoffelpresse drücken und mit dem Gries vermischen. Ei mit Öl und Salz verrühren und mit der Masse zu einem Teig verkneten, diesen zu einer Rolle formen, davon etwa 4 cm lange Stücke abschneiden und zwischen bemehlten Handflächen zu Knödeln rollen. In einem breiten Topf Salzwasser zum Kochen bringen, die Knödel darin 15 Min. sachte ziehen lassen, sie dann mit einem Siebschöpfer vorsichtig herausheben und in eine vorgewärmte, mit Butter aus-gestrichene Schüssel setzen. 1 kg Schopfbraten

1 große Zwiebel

4 Knoblauchzehen

1/8 l Öl

1/2 l Most

1EL Salz

EL Pfeffer

EL Kümmel gemahlen 1 kg mehlige Kartoffeln

150 g griffiges Mehl

1 EL Gries

1 Ei

1EL Öl

1 TL Salz Mit freundlicher Genehmigung des Rockhouse Irena Biršić: Rockhouse Kitchen. Rezepte, Küchentipps, Geschichten. Bonus Track: 70er Partybuffet. Rockhouse, Salzburg 2021. 100 Seiten, 20 Euro+Versandkosten - Das Buch ist ab sofort im Rockhouse Online Shop und via Click & Collect im Rockhouse Service Center erhältlich - www.rockhouse.at Bilder: Rockhouse / Attwenger (1); Inge Patolla (1); Sabine Bruckner (1) Weiter >