Literaturtage „wie früher“

RAURISER LITERATURTAGE / DAS PROGRAMM 07/02/24 „Was als Motto für ein literarisches Festival zunächst etwas allgemein anmutet, erfasst in Wahrheit eine der zentralen Herausforderungen unserer Zeit." Manfred Mittermayer und Ines Schütz präsentierten das Programm der 53. Rauriser Literaturtage von 3. bis 7. April zum Thema Geschichten vom Zusammenleben. Nach den Jahren der Pandemie findet auch vermisstes Vertrautes wieder statt. Von Heidemarie Klabacher „Nach vielen Monaten der durch die Covid-19-Pandemie erzwungenen Vereinzelung, in einer Phase innergesellschaftlicher Spaltungen, aber auch schockierender kriegerischer Konflikte zwischenganzen Staaten" stelle sich die Frage nach dem „lebensnotwendigen Miteinander" auf vielen Ebenen. „Einige Aspekte dieses Themenbereichs werden in den Büchern untersucht, die wir bei den Rauriser Literaturtagen 2024 vorstellen", so Schütz und Mittermayer. Das Intendanten-Duo greift zwei Schwerpunkte der gegenwärtigen Literatur auf. Und zwar „autobiographisch grundierte Darstellungen individueller Lebensläufe" und „Familiengeschichten als generationenübergreifende Erkundung der eigenen Herkunft". Zu Lesungen und Gesprächen eingeladen sind Milena Michiko Flašar, Laura Freudenthaler, Sabine Gruber, Amir Gudarzi, Irene Langemann, Gianna Molinari, Tonio Schachinger, David Schalko, Margit Schreiner und Renate Welsh. Zum Programmpunkt Rauris.Lyrik kommen José F. A. Oliver, Anja Utler und Jan Wagner. In der Reihe Spoken.Word werden Timo Brunke, Elif Duygu und Robert Prosser erwartet. Wie seit vielen Jahren schon wird es Gespräche von Autorinnen und Autoren mit Studierenden österreichischer Universitäten geben. Im Rahmen der Programmschiene Gespräch über Literatur wird der Film Rauris erlesen. Fünf Jahrzehnte Rauriser Literaturtage von Lukas Möschl vom ORF Salzburg präsentiert. Das Gespräch führt Karin Buttenhauser mit Laura Freudenthaler, Roswitha Huber, Manfred Mittermayer und Brigitte Schwens-Harrant. Renate Welsh betreut die heurige Schreibwerkstatt. Das Programm für Kinder und Jugendliche vom Kindergarten bis zur Mittelschule gestalten Verena Hochleitner und Martina Wildner. Zentraler Veranstaltungsort ist das Mesnerhaus. Die Abendveranstaltungen als werden mittels Live-Übertragung zusätzlich im Gasthaus Platzwirt zu sehen und zu hören sein. Am 4. April ist auch die Heimalm wieder Veranstaltungsort. Die traditionellen Störlesungen bei Rauriser Familien finden ebenfalls wieder statt. Seit einigen Jahren fix dazu gehört eine Ausstellung. Heuer gestaltet diese die aus Deutschland stammende Fotokünstlerin Katharina Mayer. Die Lesungen und Gespräche der Rauriser Literaturtage von 3. bis 7. April werden zum Teil über die Website der Literaturtage und den Kooperationspartner FS1 als Livestream oder zeitversetzt online ausgestrahlt. Alle Programmpunkte, Termine und Informationen – www.rauriser-literaturtage.at

