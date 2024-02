RAURISER LITERATURTAGE 2024 / DIE PREISE

07/02/24 Den Rauriser Literaturpreis 2024 erhält Matthias Gruber für seinen im Verlag Jung und Jung erschienenen Roman Die Einsamkeit der Ersten ihrer Art. Den Rauriser Förderungspreis 2024 zum Thema Miteinander erhält Luka Leben für ihren Text Nachts nur das Rauschen.

Von Heidemarie Klabacher

„In Matthias Grubers Die Einsamkeit der Ersten ihrer Art tritt uns ein Erzähler mit lebendiger Wirksamkeit entgegen, der uns teilnehmen lässt am Heranwachsen von Arielle, einer jungen Frau, deren Äußeres nicht dem entspricht, was die Gesellschaft für sich als schön ausverhandelt hat.“

Matthias Gruber, geboren 1984 in Wien, ist in Salzburg aufgewachsen, wo er heute mit seiner Familie lebt. Er studierte Theaterwissenschaften, arbeitete als Rezeptionist, im Onlinemarketing und in einer Notschlafstelle. Er ist Mitbegründer der Salzburger Stadt-Magazine fraeuleinflora.at und QWANT. 2018 erschien die Prosasammlung Das Meer vor dem Fenster in der edition mosaik. 2020 gewann Gruber den FM4-Kurzgeschichten-Wettbewerb Wortlaut. Im Vorjahr erschien der nun als beste Prosaerstveröffentlichung ausgezeichnete Debütroman Die Einsamkeit der Ersten ihrer Art im Verlag Jung und Jung. „Vom Rand der Gesellschaft her, von der Einsamkeit der Schrottplätze, der Pyramidenspiele und Entrümpelungsdienste, macht er uns in vielfach gelungenen Szenen und Episoden darauf aufmerksam, wie brüchig und rutschig unser Verständnis von Identität, wie zerbrechlich unser Begriff vom Menschsein überhaupt ist“, heißt es in der Begründung der Jury.

Deren Mitglieder Julia Encke, Jürgen Thaler und Isabelle Vonlanthen schreiben, Gruber bringe Märchen, Fabel und Legende, also „Urformen des Erzählens, „so geschickt, leichthändig und verwandelt ins literarische Spiel mit sozialen Medien, gesellschaftlichen Problemen und Herausforderungen der heutigen Zeit ein, dass man über den ästhetischen Gewinn der Lektüre nur staunen kann“. Staunen kann und sich freuen können Autor und Leserschaft sich über ein solch ausgewachsenes eindeutiges Jury-Lob: „Dieses Buch wirft einen neuen Blick auf das Leben und was es sein kann.“ Der Rauriser Literaturpreis wird vom Land Salzburg vergeben und ist mit 10.000 Euro dotiert.

Den Rauriser Förderungspreis 2024 zum Thema Miteinander erhält Luka Leben für ihren Text Nachts nur das Rauschen. Der Text thematisiere „in zurückhaltender, doch deutlich sprachbewusster und manchmal zuspitzender Diktion“ das Leben mit einem Kleinkind, „das von einer sprachlich-motorischen Einschränkung betroffen“, so die Jurymitglieder Helmut Neundlinger, Regina Pintar und Gudrun Seidenauer: „Hier schreibt jemand, der die Sprache der Literatur außerordentlich gewandt in den Dienst eines überzeugenden Anliegens zu stellen versteht, ohne es auf eine plumpe ‚Botschaft‘ zu reduzieren.“ Luka Leben wurde 1989 in Salzburg geboren. Sie studierte „Kunst und kommunikativen Praxis“ in Wien und Bildnerische Erziehung und Germanistik in Salzburg. Sie unterrichtet Deutsch, Literatur und Kreatives Schreiben an einem Salzburger Gymnasium. 2017 erschien ihre Textsammlung Unter der Zunge in der edition mosaikmit eigenen Illustrationen. Luka Leben illustrierte Bücher von Wolfgang Wenger und Elisabeth Escher. Der Rauriser Förderungspreis wird von Land Salzburg und Marktgemeinde Rauris vergeben und ist mit 5.000 Euro dotiert.

Bilder: Miriam Kreiseder; privat