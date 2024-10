Fridays for Literature

HINTERGRUND / JUNGES LITERATURHAUS 03/10/24 Das Schulprogramm Junges Literaturhaus umfasst siebzig Veranstaltungen für 220 Schulkassen aller Altersstufen und Schultypen in Stadt und Land. Es gibt auch interaktive Begegnungen mit Autorinnen und Autoren aus Österreich, Deutschland und den USA. Der Run ist groß: Achtzig Prozent der Veranstaltungen waren bereits in der ersten Schulwoche gebucht. „Eine der vielen Aktionen in den Jungen Literaturhäusern, um Freude am Lesen zu verbreiten, ist die biennale Vergabe des Preises der Jungen Literaturhäuser", erklärt Peter Fuschelberger, der Leiter Junges Literaturhau. Die Leiterinnen und Leiter der Literaturhäuser Berlin, Frankfurt, Hamburg, Salzburg, Stuttgart und der Jungen Literaturhäuser nominieren drei Autoren, „die nach unserer Erfahrung interessante, sympathische Begegnungen mit ihrem jungen Publikum gestalten", so Peter Fuschelberger. „Wer den Preis erhalten soll, wird einerseits im Netz abgestimmt, andererseits nehmen neun Schulklassen in den Literaturhaus-Städten als Jurys teil." Für Salzburg sei dies eine 4. Klasse des Gymnasiums St. Ursula. Preisverleihung 2025 ist auf der Leipziger Buchmesse. Am 10. Oktober ist die britisch-US-amerikanische Autorin Elizabeth Wein zu Gast. Sie wird in zwei Veranstaltungen für Jugendliche ab 16 ihren Roman Code Name Vertiy in englischer Sprache vorstellen. „Auf ungewöhnliche Weise" werde in dem Buch von der Freundschaft zweier Frauen im zweiten Weltkrieg erzählt, „einer Pilotin und einer Spionin". Der Roman sei bereits vor zehn Jahren auf der Bestseller-Liste der New York Times gestanden, erscheine aber erst jetzt in deutscher Übersetzung bei dtv. Michael Stavaric kommt mit Faszination Haie, Alois Prinz mit seiner Biografie von Martin Luther King. Stepha Quitterer schickt Pepe und den Oktopus auf die Flucht vor der Müllmafia. „Traditionsgemäß" finde im November eine Fortbildungsveranstaltung für die Lehrerinnen und Lehrer zum Lese-Unterricht statt. „Beim heurigen lesepädagogischen Nachmittag ist die Journalistin, Autorin und Moderatorin Christine Knödler zu Gast, „eine im ganzen deutschen Sprachraum bekannte Expertin für Literaturvermittlung mit Kindern und Jugendlichen". Für das Literaturfest Salzburg 2025 wurden unter dem Arbeitstitel Fridays for Literature Jugendliche eingeladen, „ein eigenes Format zu gestalten".