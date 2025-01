Mozart à la Chaplin

MOZARTWOCHE / HINTERGRUND 22/01/25 Das Ensemble Folksmilch – Christian Bakanic Akkordeon & Perkussion, Klemens Bittmann Violine & Mandola, Eddie Luis Kontrabass & Gesang – macht mit Musik rund um Mozart sogar Chaplin Beine. „Der britische Komiker Charles Chaplin (1889–1977) gilt als erster Weltstar des Kinos und zählt zu den einflussreichsten Filmemachern der Geschichte", schreibt Dorothea Biehler. Auf dem Programm des Kinonachmittags im Mozartkino stehen zwei Filme aus dem Jahr 1917 The Adventurer und The Cure. In der Kurzkomödie The Adventurer entzieht sich Charlie Chaplin in der Rolle eines verzweifelten Sträflings dem Arm der Justiz und rettet auf der Flucht - zwischen wilden Verfolgungsjagden - zwei Damen das Leben. Über die anschließende Feier zu Ehren des Retters wird in der Zeitung berichtet, was den Gefängniswärter erneut auf Charlies Spur bringt. Im zweiten Stummfilm The Cure versetzt ein lebenslustiger Alkoholiker eine gesamte Kurgesellschaft in Aufregung. „Denn die Spirituosen, die er in einem Koffer mit sich führt, geraten unverhofft in die Heilquelle." Untermalt werden die Stummfilm-Klassiker von der Musik des Akustik-Trios folksmilch. Dabei verbinden sich, so Dorothea Biehler, „verschiedene Musikrichtungen rund um Mozart & folksmilch im unverkenn baren Sound und Stilreichtum des erfolgreichen österreichischen Ensembles zu einer einzigartigen akustischen Melange". (ISM Biehler / dpk) – Ticketverkauf über Mozartkino – mozarteum.at

Mozart à la Chaplin – Sonntag (26.1.) 16 Uhr Mozartkino Bild: ISM / Lucija Novak