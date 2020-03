Mozartwoche

MOZARTEUMORCHESTER / ORCHESTERDIREKTOR 05/02/20 Einen Whistleblower in den Reihen des Mozarteumorchesters hätten wir nicht erwartet, aber es gibt einen: Da kam von einer mehr als dubiosen gmail-Adresse gegen Mittag des heutigen Tages (5.2.) folgende Nachricht: Direktor des Mozarteumorchesters suspendiert. Valentina Rhomberg ebenfalls nicht mehr im Dienst des Orchesters. Es gibt Turbulenzen! Von Reinhard Kriechbaum Die gmail-Adresse des anonymen Informanten war nach zehn Minuten auch schon wieder gelöscht. Uns bleibt leider zum Zeitpunkt, da der Newsletter die Redaktion verlässt, bloß der Absender im Mailfach: „Mozarteumorchester Salzburg Orchester". Punkt 14.50 Uhr dann eine mehr als lapidare Bestätigung aus dem Büro von Landesrat Heinrich Schellhorn: „Mozarteumorchester mit neuer interimistischer Leitung. Das Land Salzburg hat das Dienstverhältnis mit dem Direktor des Mozarteumorchesters Salzburg, Thomas Wolfram, beendet. Interimistisch wird der kaufmännische Assistent des Direktors, Harald Mach, mit der Leitung betraut." Der bisherige Orchesterdirektor war bis jetzt nicht erreichbar. Mit dem Mozarteumorchester verbindet Thomas Wolfram „eine über dreißigjährige Geschäftsbeziehung und freundschaftliche Verbundenheit", heißt es derzeit auf der Homepage des Orchesters. Bereits zwischen 1987 und 1992, in der Ära Hans Graf, war Wolfram, zuvor als Künstleragent mit eigener Firma tätig, Orchesterdirektor des Mozarteumorchesters. In dieser Zeit entstand unter anderem das Orchesterhaus im Nonntal, die Heimstätte des Klangkörpers. Darüber hinaus war er weltweit als Künstleragent, Veranstalter, Produzent und Konsulent für diverse Festivals, Orchester und Veranstalter tätig. Im Jahr 2014 wurde Thomas Wolfram erneut zum Orchesterdirektor bestellt. Über die Pressedame des Orchesters hieß es in der Betreffszeile des dubiosen Whistleblower-Mails: sie habe „das Handtuch geworfen". Valentina Rhomberg hat – für ihre eigene Person, wie sie betonte – im DrehPunktKultur-Gespräch einige Dinge ins rechte Licht gerückt. Davon, dass sie „das Handtuch werfe" könne keine Rede sein. Bis Ende März sei sie noch fürs Orchester tätig, danach werde sie zum Mahler Chamber Orchestra nach Berlin wechseln. Nachdem alle Bewerbungsrunden um die Nachfolge für Thomas Wolfram, der mit Ende Juni sowieso als Orchesterdirektor ausgeschieden wäre, gelaufen seien, habe sie diese Entscheidung zu diesem neuen Karriereweg für sich getroffen und „im Einvernehmen gekündigt". Thomas Wolframs Nachfolger wird mit Anfang Juli Siegwald Bütow (wir berichteten). Bild: dpk-klaba Zur Meldung Neuer Direktor für das Mozarteumorchester