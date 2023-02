Von Altenmarkt bis Zell am See

f Share Tweet HINTERGRUND / PRIMA LA MUSICA 28/02/23 12.500 Mädchen und Burschen aus allen 119 Salzburger Gemeinden lernen derzeit ihr Instrument an einem der 15 Musikum-Standorte im Bundesland. Der L andeswettbewerb „prima la musica Salzburg“ ist die Leistungsschau. 84 junge Talente aus Salzburg haben sich heuer für den Bundeswettbewerb qualifiziert. Die elfjährige Magdalena Schilchegger aus Kuchl beispielsweise besucht seit fünf Jahren das Musikum in der Tennengauer Gemeinde und hat bereits ihr erstes eigenes Werk – einen Klarinettenwalzer – geschrieben. Sie habe mit sechs Jahren mit Blockflöte begonnen, erzählt Magdalena, seit drei Jahren spiele sie Klarinette: „Ich habe mir einige Instrumente angesehen und bei der Klarinette gab es für mich die größte und spannendste Auswahl an verschiedenen Musikstilen. Mit der Flöte habe ich heuer auch bei „prima la musica“ gespielt und in meiner Kategorie den ersten Platz erreicht.“ Eine Preisträgerin von vielen: Musiktalente aus dem gesamten Bundesland haben sich bis gestern Sonntag (26.2.) bei „prima la musica Salzburg“ in den verschiedenen Instrumenten und Gesangswertungen der Jury präsentiert. 84 von ihnen haben sich für den Bundeswettbewerb qualifiziert. Dieser wird vom 18. bis 29. Mai in Graz ausgetragen. Gleich drei Mal findet sich der Name Derdak auf der Klarinetten-Preisträgerliste. Consti und Fanni haben Erste Preise bekommen und fahren zum Bundeswettbewerb. Ihre Schwester Sophie ist in der Kategorie IIIplus angetreten und das Prädikat Gold errungen. Ohne den pädagogischen Beitrag des Musikum wäre eine solche Breite und Qualität im Bundesland natürlich nicht vorstellbar. Im Flachgau werden derzeit 4.168 Mädchen und Burschen in Hof, Grödig, Mattsee, Oberndorf und Seekirchen unterrichtet. In der Stadt Salzburg sind des 2.287 Kinder und Jugendliche, die ihr Instrument am Musikum lernen. Pongau besuchen 1.981 Schülerinnen und Schüler die Musikums-Standorte in Altenmarkt, Bischofshofen, St. Johann und Radstadt. Im Pinzgau gehen mit ihren Instrumenten-Koffern wöchentlich 1.887 Mädchen und Burschen ins Musikum Mittersill und Zell am See/Saalfelden. Im Tennengau sind des 1.569 Jugendliche in Hallein und Kuch. In Tamsweg im Lungau musizieren derzeit 545 Kinder und Jugendliche mit ihrenn Lehrerinnen und Lehrern. Mit größtem Erfolg, wie die Ergebnisse des Landeswettbewerbes „prima la musica Salzburg“ auch heuer wieder zeigen. „Singendes und klingendes Klassenzimmer oder interessante künstlerische Projekte, kreative Musikvermittlung, komponieren in Workshops, im Unterricht oder der Kompositionswerkstadt“: Es gebe im Musikum viele Möglichkeiten, kreativ zu sein: „Wir wollen den Ideenreichtum der Kinder und Jugendlichen wecken und ihnen die gesamte Vielfalt der Klangwelt hörbar machen. Dabei stehen das gemeinsame Musizieren und die Freude am Lernen im Vordergrund“, sagt Michael Seywald, der pädagogisch-künstlerischer Landesdirektor des Musikums. (LK / dpk-klaba) Alle Ergebnisse und Preisträger des Landeswettbewerbs 2023 Weiter >