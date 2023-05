Es klingt aus den Höfen und Palais

f Share Tweet LANGE NACHT DER CHÖRE 16/05/23 Zum neunten Mal gibt es die Lange Nacht der Chöre in der Altstadt. „Die Veranstaltung hat sich in den letzten Jahren zu einem wahren Publikumsmagneten entwickelt“, freut sich der Salzburger Chorverband. 66 Chöre singn am morgen Mittwoch (17.5.) ab 19.30 an 19 Schauplätzen. „Traditionell ist es der Mittwoch vor Christi Himmelfahrt, heuer der 17. Mai, an dem die Lange Nacht der Chöre in Salzburg stattfindet“, erklärt Florian Grabner vom Salzburger Chorverband Geboten werden an dem Abend die gesamte Breite der Chormusik. „Vom Vokalensemble bis zum Gospelchor begeistern die Sängernnen mit einzigartigen Klangfarben und bunten Programmen.“ Einen Fixplatz haben seit jeder die Kinder- und Jugendchöre. „Die jungen Leute werden auf der Jugendbühne in der Sala Terrena im Toksanatrakt zu hören sein.“ Stolz ist man die Vielfalst der Auftrittsorte, diese seien „so spannend und unterschiedlich wie die Chöre selbst“. Die Locations sind: Stiftskirche St. Peter, Katakomben, Margarethkapelle, Domchorsaal, Erzbischöfliche Palais, der Römersaal im Mozartkino, Kuenburgsaal in der Neuen Residenz, Domkrypta, Carabinierisaal in der Alten Residenz, Rupertinum, Foyer im Großen Festspielhaus und gegenüber das Sacellum, Bibliotheksaula, Kollegienkirche, Palais Kuenburg, Sala Terrena, St. Michaelskirche am Residenzplatz, Mozartsaal im Gasthof Goldene Kugel und die Säulenhalle im Rathaus. Auch das Rahmenprogramm zur Langen Nacht könne sich „sehen und hören lassen“: Vormittags gibt es das Singfest zum „Singenden Klassenzimmer“. „Im Schuljahr 2022/2023 haben 61 Schulen mit 228 Klassen mit insgesamt über 4500 Schülerinnen und Schülern daran teilgenommen. Davon werden 41 Schulklassen mit rund 800 Kindern im Kongresshaus und im Mirabellgarten auftreten. Eine Maiandacht in der Kollegienkirche ab 19 Uhr Uhr stimmt unter dem Motto „Musik & Predigt“ auf die Lange Nacht der Chöre ein. Ursula Schachl-Raber, Direktorin der Universitätsbibliothek wird sprechen, der Frauenchor Kuchl unter der Leitung von Gisela Plasser umrahmt die Maiandacht musikalisch. „Der Eintritt ist frei. 1.500 Sängerinnen und Sänger freuen sich auf ihr Kommen.“ Lange Nach der Chöre Mittwoch (17.5.) von 19.30 bis 22 Uhr in der Altstadt. Gemeinsamer Abschluss um 22.30 Uhr im Innenhof von St. Peter – alle Informationen, Locations und

Chöre – www.salzburg.langenachtderchoere.at www.salzburg.langenachtderchoere.at Bilder: < Zurück

Weiter >