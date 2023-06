HINTERGRUND / 50 JAHRE MUSIK-MITTELSCHULE (3)

Mit Kreativität zu Starmania

„Meine Leidenschaft für die Musik konnte man schon sehr früh erkennen und deshalb war es auch eine große Bereicherung, dass es in meiner unmittelbaren Umgebung eine Bildungsinstitution mit musikalischem Schwerpunkt gab." Das sagt die Abtenauerin Anna Buchegger. Von Reinhard Kriechbaum 1988 ist die Neue Mittelschule – damals Hauptschule – Abtenau zur Musikhauptschule geworden. Da war Anna Buchegger noch gar nicht auf der Welt. Auf eine solche Schülerin können nicht alle Musikmittelschulen stolz sein: Im Jahr 2021 hat Anna Buchegger Starmania gewonnen. Von 2009 bis 2013 war sie Schülerin in Abtenau. „Ein besonderes Highlight meiner Hauptschulzeit war für mich das Musicalstück, das jede Musikklasse im letzten Schuljahr vorbereiten und abschließend darbieten durfte." Sie kann sich noch gut daran erinnern, was diese Aufführungen der Musikklassen nicht nur für die Mitwirkenden, sondern auch für die Gemeinde bedeuteten. „Es fühlte sich jedes Jahr so an, als würde die ganze Ortschaft für ein Schülermusical im Turnsaal der Hauptschule zusammenkommen." Mit der West Side Story hat die Reihe der Abtenauer Musicalaufführungen begonnen. „Die Resonanz war überwältigend", bestätigen die Musiklehrer Laura Tichy und Florian Stoss. „Sämtliche Geräte im Bereich der Technik (Lichttechnik, Bühnentechnik, Tontechnik etc.) wurden mit den Einnahmen der Musicals Jahr für Jahr angekauft, sodass die Mittelschule heute auf ein mehr als ausreichendes Equipment zugreifen kann." Darauf ist man in Abtenau besonders stolz. Aber das Entscheidende ist in einer Musikmittelschule natürlich das kreative Umfeld. Kreative Schwerpunkte, wie sie sie in ihrer Schulzeit erlebt hat, müssten unbedingt aufrechterhalten und gefördert werden, schreibt Anna Buchegger in der Festschrift zum Fünfzig-Jahre-Jubiläum der Institution Musikmittelschule. „Durch die kreative Arbeit konnte ich meinen Schulalltag ausgleichen", die Gemeinschaft sei gestärkt worden „und ich lernte, den anderen besser zuzuhören". In diesem kreativen Umfeld habe sie gelernt, Emotionen besser auszudrücken, Konflikte leichter lösen. „Durch die kreative Arbeit bin ich zu einer selbstbewussten, mutigen jungen Frau geworden." (Wird fortgesetzt) Bilder: Festschrift „Musik bildet Herz und Hirn – 50 Jahre Musikmittelschulen"

