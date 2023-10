An allen Ecken und Enden

JAZZ & THE CITY 20/10/23 Eröffnung des viertägigen Festivals Jazz & The City am Donnerstag (19.10.): Mit Standing Ovations wurden die Konzerte des Preisträgers des Deutschen Jazzpreises 2022 Tijn Wybenga's AM.OK und des brasilianischen Amaro Freitas Trios gefeiert. In der Kollegienkirche fanden Medna Roso und das North Sea String Quartet viele Zuhörer. Seit über zwanzig Jahren schon gibt es dieses Format, das von der ursprünglichen Idee her Publikum in Innenstadt-Lokale locken will, aber unterdessen auch auf Konzertsäle und andere Veranstaltungsorte ausgeweitet wurde. Es war eine Initiative von Inga Horny. Die damalige Leiterin des Altstadtverbands hatte eine Nahebeziehung zum Jazz. Dass ein fast zeitgleich angesetztes Festival, der damals groß – für Salzburg zu groß – aufgezogene Salzburger Jazzherbst, keine tragfähige Zukunft hatte, hat sich positiv ausgewirkt auf Jazz & The City. Inga Hornys Nachfolgerinnen und Nachfolger waren jedenfalls gut beraten, die Altstadt-Konzerte weiterzuführen. Bis Sonntag (22.10.) sind 67 Veranstaltungen mit rund 130 Künstlerinnen und Künstlern aus verschiedenen Genres an zwölf Spielstätten angesagt. Aus zwanzig Ländern kommen die Mitwirkenden. Auf dem Residenzplatz gibt es eine große Open Air Bühne. Das JazzIt ist ein einschlägiger Ort für diese Musik, aber auch Marionettentheater und Toihauis finden sich heuer auf der Liste, sogar der Museumspavillon beim Zergergerlarten. Die Intention ist, so die neue Leiterin Anastasia Wolkenstein bei der Eröffnung, Besucherinnen und Besucher aller Altersgruppen neugierig für die Vielfalt des Jazz sowie flexible Veranstaltungsformate zu machen. Überraschungen bieten die Blind Date Konzerte, die Hidden Track Spaziergänge oder die Impro-Sessions. „Die dort zusammenkommenden Künstlerinnen und Künstler werden für spontane Energieschübe und abwechslungsreiche Acts sorgen", so Anastasia Wolkenstein, die damit die Linie ihrer Vorgängerin bruchlos weiterführt. Eingeladen sind den Festivalfans bereits bekannte Musiker wie Andreas Schaerer aus der Schweiz und Kalle Kalima aus Finnland sowie Volker Götze aus New York, der hier mit seiner Band FlamenKora einerseits sein im Rahmen vorigjährigen Festivals erarbeitetes Programm vorstellt und gleichzeitig ein neues probt. Erstmals zu Gast ist beispielsweise die junge französische Bandoneonistin Louise Jallu, die mit ihrem Quartett im Marionettentheater Jazz-Arrangements von Piazzolla-Klassikern hören lassen wird. betören wird. Auch das Duo um die kroatische Drummerin Lada Obradovic und den französischen Pianisten David Tixier ist erstmals in Salzburg zu hören (in der Szene). Sinularia, ein Trio um den aus Salzburg stammenden Schlagzeuger Max Santner und Shingo Knob, sind zwei Acts, die elektronische Vibes ins Toihaus bringen. Die grandiose Cellistin Anja Lechner wird solo ein Mitternachtskonzert in der Kollegienkirche spielen und auch im Duo mit dem Pianisten Francois Couturier dem Programm klassische Elemente auf höchstem Niveau zuführen. Der Stieglkeller wird kurzfristig Heimat für mitreißend Wildes von Klima Kalima bis Soul-Blues-Jazz-Wienerlied von Amadeus-Awards-Träger 5/8erl in Ehr´n und der Residenzplatz bietet viel Raum für Begeisterung über Kutu von Theo Ceccaldi und Shake Stew, die ihr brandneues Album „Lila" präsentieren werden. Erstmals gibt es eine Kooperation mit der Hamburger Elbphilharmonie Academy, deren Teilnehmer nicht nur zu zwei Konzerten am Samstag (21.10.) im Jazzit zusammenkommen werden, sondern auch open air auftreten. An das junge Publikum richten sich die Programme der Jazz Kids im Toihaus und in der Kollegienkirche. Bei einem speziellen Hidden Track erwartet die Kinder viel Improvisation sowie Spiel und gemeinsam werden sie sich auf Entdeckungsreise begeben, sowohl örtlich als auch akustisch. „Der Anspruch des Jazzfestivals ist es jedes Jahr auf Neue, das Interesse des Publikums aller Altersgruppen zu bekommen", so Anastasia Wolkenstein. Seit je her findet Jazz & The City bei freiem Eintritt statt. Der neue Jazz & The City-Club, ein Freundeverein, soll dazu beitragen, dass dies weiterhin so bleiben kann. (Altstadtverband/dpk-krie) Jazz & The City, von 19. bis 22. Oktober in der Salzburger Altstadt. Auf dem Residenzplatz gibt es bis Samstag einen Infostand, von 14 bis 22 Uhr.

