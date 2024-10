HINTERGRUND / LANDES-JUGEND-CHOR-FESTIVAL

22/10/24 Die Landesjugendchöre der neun Bundesländer und Südtirols treffen sich erstmals in Salzburg. Drei Regionalkonzerte in Hallein, Wals und Hof und zwei große Konzerte in der Stadt stehen vom 25. bis 28. Oktober auf dem Programm. Highlights sind der Auftritt des Jugendchors Österreich und das gemeinsame Abschlusskonzert.

Von Heidemarie Klabacher

„Im Vordergrund steht die Begegnung der jungen Sängerinnen und Sänger sowie der Austausch der Chorleitinnen und Chorleiter untereinander“, sagt Florian Grabner vom Salzburger Chorverband. „Öffentliche Konzerte dürfen natürlich nicht fehlen. Gleich fünf Mal gibt es die Möglichkeit, die Landesjugendchöre zu hören.“

Salzburg wird vertreten von zwei Ensembles, die gemeinsam als „Salzburger Burschen“ auftreten werden. Diese kommen vom PG Borromäum und vom Musikgymnasium/Musischen Gymnasium Salzburg und stehen unter der Leitung von Moritz Guttmann und Thomas Schneider. Das Vokalensemble „Vocal Voyage“ des Borromäums besteht aus zwölf Burschen zwischen 15 und16 Jahren, die schon als Knaben miteinander gesungen haben. Sie singen alles von Jodler und Volklied bis hin zu „knusprigen Pop-Arrangements“, so Grabner. Das Männervokalensemble des Musikgymnasiums/Musischen Gymnasiums Salzburg bestehe aus „besonders singfreudigen und motivierten jungen Männerstimmen der Oberstufe“. Seit 2021 wird das Ensemble von Thomas Schneider geleitet.

Unter dem Motto Jugend on Tour gastiert der Nachwuchs aus ganz Österreich am Samstag (26.10.) in der Umgebung von Salzburg: Konzerte gibt es jeweils um 15 Uhr in der Bachschmiede Wals, im Stadtkino Hallein und im KULT Hof. Kostenfreie Zählkarten sind über den Chorverband erhältlich. Im K.U.L.T. Hof singen die Landesjugendchöre aus Oberösterreich, Vorarlberg und dem Burgenland. Die Landesjugendchöre aus der Steiermark, Tirol und Niederösterreich präsentieren sich in der Bachschmiede. Im Stadtkino Hallein singen die Landesjugendchöre aus Südtirol, Kärnten, Wien und Salzburg. Nicht nur Chormusik in „atemberaubenden Klangfarben“, sondern auch „kreative Choreographien“ erwarten, laut Chorverband, das Publikum der drei parallel stattfindenden Konzerte.

Dann gibt es beim LandesJugendChorFestival noch zwei offizielle Konzerte: „Ein Highlight ist das Konzert des Jugendchor Österreich in der Großen Aula“, so Florian Grabner. „Mit seinem aktuellen Programm SALZ:KLANG wandelt der Chor auf jenen Pfaden, die das Salz seit Jahrtausenden nimmt: Gesungen wird also Chormusik aus jenen Regionen, die historisch mit dem weißen Gold verbunden sind.“ Dieser Chor besteht aus den besten Sängerinnen und Sängern der jeweiligen Landesjugendchöre. Die Leitung haben Franz Herzog und Agnes Schnabl. Das Konzert am Samstag (26.10.) in der Großen Aula beginnt um 20 Uhr.

Am Sonntag (27.10.) endet das Festival mit einem gemeinsamen „klangstarken Konzert“ aller Landesjugendchöre um 18 Uhr im Großen Saal des Mozarteums. Karten für die beiden Konzerte sind ebenfalls beim Chorverband erhältlich

LandesJugendChorFestival – Samstag (25.10.) bis Montag (28.10.) – Termine, Zählkarten und Karten – www.chorverbandsalzburg.at

Bilder: Albert Moser; Battitude