SOMMERSZENE

26/05/21 Angela Glechner hat es ja schon bei der Programmpräsentation anklingen lassen – es kommen vielleicht doch noch internationale Gastspiele zum salzburgisch-österreichisch ausgrichteten Programm dazu. Das ist tatsächlich möglich geworden: Mit Mette Ingvartsen und Alessandro Sciarroni gastieren zwei internationale Choreographie-Legenden.

Von Heidemarie Klabacher

„Beide Produktionen sind Österreich-Premieren. Der Innenhof der Dietrichsruh der Alten Residenz zum atmosphärischen Schauplatz der beiden Tanzstücke“, berichtet hocherfreut Angela Glechner, die Intendantin der Sommerszene.

Der Italiener Alessandro Sciarroni beschäftige sich in seinem Solo Dont' be fightened of Turning the Page mit dem Konzept des „Umdrehens“, der „Umkehr“. Der englische Begriff „turning“ werde dabeu auf der Bühne wörtlich interpretiert: „Durch die Bewegung eines Körpers, der sich unablässig um die eigene Achse dreht.“ Aus dieser Bewegung entwickelesich eine „emotionale seelisch-physische Reise, ein andauernder Tanz“.

Die Choreographin und Tänzerin Mette Ingvartsen, Stammgast beim Performing Arts Festival Sommerszene, steht mit dem Drummer Will Guthrie zum ersten Mal gemeinsam live auf der Bühne: „In dem Schlagzeug-Tanz-Duett All Around verschmelzen Konzert und Tanz.“ Das Publikum sitzt rund um die Bühne: „Mit minimalem und sich wiederholendem Bewegungs-Vokabular“ entstehe „eine von Rhythmus und Geschwindigkeit dominierte Performance von ekstatischer, tranceähnlicher Intensität“. Die beiden jeweils neunzig Minuten dauerenden Produktionen gehen am 18. und am 19. Juni jeweils um 19.30 in der Dietrichsruh über die Bühne.

Die Sommerszene vom 8. bis 25. Juni biete, erinnert Angela Glechner, „ein gewohnt vielfältiges, zeitgenössisches, diskursives, politisches und bewegtes Programm aus den Bereichen Tanz, Theater, Performance und Installation.“ Präsentiert werden an 18 Tagen 18 Produktionen an zwölf Schauplätzen in ganz Salzburg.

Bilder: Szene Salzburg

