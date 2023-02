„In jeder Stunde entstehen neue Gedanken“

HINTERGRUND / MUSISCHES GYMNASIUM / TRY_OUTS 16/02/23 Viele haben das vielleicht nicht so präsent: Am Musischen Gymnasium in Salzburg können – Jugendliche schon seit über zwanzig Jahren Tanz als Musisches Pflichtfach über alle acht Gymnasial-Jahre als musisches Pflichtfach wählen. Damit genießt man ein Alleinstellungsmerkmal, das gibt es so nämlich an keiner anderen Schule in Österreich. Anfangs waren es rund sechzig Tänzerinnen und Tänzer, derzeit gibt es an der Schule über 220 Engagierte, die in Gruppen zu durchschnittlich sechzehn Personen tanzen, sich selber Choreographien ausdenken und so diese Kunstform verstehen – und wohl auch lieben – zu lernen. Die Ziele sind auf der Homepage anschaulich beschrieben: „Mit dem eigenen Körper als Instrument Bewegung erfinden oder lernen, durch die eigene Vorstellung Räume und Bilder theatralisch lebendig machen und fantasievolle Bewegungsgeschichten zu Musik interpretieren. Ein choreografisches Auge entwickeln, durch das Beobachten der eigenen und fremden Bewegung intensive Teamarbeit in performative Projekte investieren und individuelle Aufgaben für eine Präsentation erfüllen." In jeder Stunde entstehen neue Gedanken und Ideen, schwärmen die beteiligten Lehrkräfte. Rund sechzig junge Leute der 6., 7. und 8. Klassen sind dabei, wenn von Montag (20.2.) bis Mittwoch (22.2.) dieser Zweig des Musischen Gymnasiums – er heißt danceLABmusgym – wieder zur Leistungsschau in die ARGEkultur ruft. Das TRY_OUTS-Festival gehört längst zu den wichtigen Äußerungen der reichhaltigen Tanzszene am Ort. Dass sie gerade hier blüht, daran hat das Musische Gymnasium wohl auch einen nicht zu unterschätzenden Anteil. Der Boden auch für ein interessiertes und sachkundiges Publikum wird da ja mit aufbereitet. Claudia Krippl, Silvia Obereder, Nina Minimayr und Astrid Weger-Purkhart begleiten schon seit dem Herbst diese ganz unterschiedlichen Tanzprojekte in den Stilen Zeitgenössischer Tanz, Musical Jazz Dance, Hip Hop und Tanztheater als Solo oder im Team. „Wir erwarten von den Kindern, die den Schwerpunkt Tanz wählen, ein großes Maß an Einsatzbereitschaft und Freude an der Bewegung, die Fähigkeit, sich in der Gruppe einzufügen und Mut, Spaß und Ausdauer im Probieren von neuen Bewegungen", heißt es auf der Website des Musischen Gymnasiums. An alledem scheint es nicht zu fehlen, denn auch diesmal ist wieder so viel Tanz herausgekommen, dass jeder der drei Veranstaltungsabende ein eigenes Programm bietet. Was beschäftigte diesmal die jungen Leute und ihre Tanz-Pädagoginnen? Sie haben fürs diesjährige TRY-OUTS Festival „persönliche und emotionale Fragestellungen wie Selbstakzeptanz, Hass und Liebe, Lebenswege oder Beziehungen, aber auch kritische Themen wie Klimawandel und Zukunftsängste in eigene Kreationen eingebracht. Und sie haben auch künstlerische Impulse aus Bildern, Musicals und Filmen für ihre eigenen Arbeiten genutzt, erklären die Tanzpädagoginnen. (danceLABmusgym / dpk-krie) – 22. bis 24. Februar, jeweils ab 20 Uhr in der ARGEkultur – www.argekultur.at TRY_OUTS-Festival22. bis 24. Februar, jeweils ab 20 Uhr in der ARGEkultur – www.musischesgymnasium.at Bilder: danceLABmusgym / Mona Nestelbacher (1)