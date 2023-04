Interaktive Puzzlelandschaft

f Share Tweet PERFORMdANCE #33 28/03/22 Das internationale Workshop & Performance Festival PERFORMdANCE #33 steigt von 31. März bis 6. April. Die bewährte Kooperation von Tanzimpulse Salzburg und ARGEkultur bringt Produktionen zwischen zeitgenössischem Tanz und Performance von Jungen und Etablierten. Zu Workshops und Kursen laden zeitgleich die 33. Ostertanztage. Von Heidemarie Klabacher Eröffnet wird dam Freitag (31.3.) mit der vierstündigen Performance-Installation The Time it Takes. Es tanzt Jakob Jautz in der Choreographie von Julia Schwarzbach. Das Publikum ist dazu eingeladen, „sich treiben zu lassen, in verschiedene Räume einzutreten, zu bleiben und zu gehen“ wie mam will. Alles zirkuliert und wiederolt sich. „Meditatives Driften“ erwünscht. Tide Mountains heißt die Improvisationsperformance am Samstag (1.4.). Die Musikerin Jordina Millà und die Tanzperformerinnen Roberta Legros und Julyen Hamilton fordern dazu auf, „sanft und in Achtsamkeit und Ausgewogenheit ins Miteinander einzutauchen und gleichzeitig offen und bereit für eine radikale Veränderung der Situation zu sein“. CieLAROQUE und Helene Weinzierl scheinen etwas mehr Power drauf zu haben, die neue Produktion heißt Rhythmus und Rausch. „Wir untersuchen die Frage, inwieweit zwischenmenschliche Nähe beziehungsweise die Reduktion körperlicher Distanz in einem performativen Setting Intimität schafft, oder ob sich dadurch der Abstand zwischen Darstellerinnen und Publikum vergrößert?“ Geschafft wird am Sonntag (2.4.) eine „interaktive, partizipative Puzzlelandschaft“, „die sich im Laufe der Aufführung zu einem strukturierten Chaos, einem abstrakten, energetischen Sog, einem nicht enden wollenden Loop, ununterbrochener Bewegung, voller körperlicher Intensität entwickelt“. Unter dem Titel Mich hat's berührt, die berührt zu sehen präsentierten am Montag (3.4.) Claudia Heu und Almut Rink ein Projekt. Am Dienstag (4.4.) zeigt Rosana Ribeiro mit Selva fünzig Minuten lang „einem Moment, in dem die Zeit stillsteht“. Alex Franz Zehetbauer zeigt am Mittwoch (5.4.) mit AyH eine Soundchoreografie. Einen Film gibt es im Rahmen des Programms am Donnerstag (6.4.). „In Afrika sind die Ältesten die angesehensten Mitglieder der Gesellschaft und ihr Abschied vom Leben ist das wichtigste Fest der Weisheit und Güte“, so die beiden Künstlerinnen Lenka und Ridina. Sie haben Interviews zum Thema TOD in Accra/Ghana und in der Tschechischen Republik aufgenommen. Daraus kreierten sie eine Performance mit Tänzerinnen, besonders Seniorinnen, aus Ghana und Tschechien. PERFORMdANCE #33 von 31. März bis 6. April

Performances – www.tanzimpulse.org

Ostertanztage – www.tanzimpulse.org

Programmheft – www.tanzimpulse.org Bild: Tanzpimpulse / Franzi Kreis < Zurück

Weiter >