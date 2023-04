HINTERGRUND /30 JAHRE SEAD

30/03/23 Die Salzburg Experimental Academy of Dance SEAD wurde 1993 gegründet. Sie habe sich seither zu einem der renommiertesten und zukunftsweisendsten Zentren für zeitgenössischen Tanz in der Welt entwickelt. Susan Quinn, Gründerin und Direktorin der SEAD im Rück- und Ausblick zum Jubiläum.

Von Heidemarie Klabacher

„In den letzten 30 Jahren hat sich die SEAD zu einem hochmodernen Tanzzentrum im Herzen Salzburgs entwickelt, welches sowohl der lokalen Bevölkerung als auch einer internationalen Gruppe von Studierenden in der Ausbildung dient.“ Susan Quin präsentierte in einem Pressegespräch heute Donnerstag (30.3.) zum 30jährigen Bestehen eine Erfolgsgeschichte. „Die SEAD hat das Leben tausender Menschen in Österreich und auf der ganzen Welt beeinflusst. Wir arbeiten fortwährend daran, dass dieses Projekt, welches wir über drei Jahrzehnte aufgebaut haben, weiterhin florieren kann.“

Das Wort „florieren“ ist nicht von ungefähr gewählt: Mit dem Festival dance is a wild flower wird von 12. bis 14. Mai gefeiert. Zu einem dance in the streets der Altstadt laden Tänzerinnen der SEAD in einer Choreographie von Olivier Dubois. dance in the theatre heißt es für die Premiere des abendfüllenden Stücks collection mit hundert Tänzerinnen der SEAD ebenfalls choreografiert von Olivier Dubois in der Szene. dance in the house bringt die Premiere eines abendfüllenden Stücks von Paul Blackman, Talks zum Jubiläum und eine Party im SEAD Salzburg in Schallmos.

„SEAD ist sowohl eine Bildungseinrichtung für die darstellenden Künste als auch ein Aufführungsort für zeitgenössischen Tanz und Performance-Kunst“, erinnert Susan Quin. Die Salzburg Experimental Academy of Dance nehme jährlich gut hundert Studierende aus dreißig Ländern in eines von drei Ausbildungsprogramme auf: „Das vierjährige Grundstudium, das einjährige Aufbaustudium und ein einjähriger Intensivkurs bilden das professionelle Ausbildungsprogramm für zeitgenössischen Tanz und Choreographie.“ Zudem biete das Tanzzentrum vielseitige öffentliche Lehrprogramme für alle Altersgruppen an. Geboten werden Kurse in einer Vielzahl von Tanzstilen, der lokalen Gemeinschaft werde so ein „wesentlicher Zugang zu qualitativ hochwertigem Tanztraining auf verschiedenen Ebenen geboten“.

Die Salzburg Experimental Academy of Dance ist darüber hinaus die Residenz für die international tätige Repertoire-Kompanie BODHI PROJECT. Dieses ist seit 2018 Teil der gemeinnützigen Organisation blackmountain, einem Verein zur Förderung des zeitgenössischenv Tanzes und der zeitgenössischen Performance in Österreich und im Ausland. Die Kompanie hat sich international einen Namen gemacht. Für die Saison 2023 wurden Michèle Anne de Mey und Olivier Dubois beauftragt, mit dem Ensemble zu arbeiten. Unter der künstlerischen Leitung von Susan Quinn entstehen unter dem Dach der SEAD Choreographien für internationale Tourneen.

Zum Jubliäumsprogramm und allen Informationen zum dreißigjährigen Bestehen – www.sead.at

Bilder: SEAD / Berhard Müller (1); Chris Rogl (2)