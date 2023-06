SOMMERSZENE

09/06/23 Die Sommerszene startet am Montag (12.6.) mit der Premiere von Olivier Dubois Come Out. „Bis 24. Juni macht das Festival die Stadt zur Bühne.“ Indtendantin Angela Glechner und ihr Team laden zu 14 Produktionen ins Szene Theater, in Museum, nach Hellbrunn, in die Altstadt und zum Putzen in die Griesgasse.

Von Heidemarie Klabacher

„Der renommierte französische Choreograph kreiert in Come Out für die Eröffnung ein physisches Get-together für einundzwanzig Tänzerinnen und Tänzer von Bodhi Projekt zur Musik von Steve Reich. Eine Museumsführung „mit den Blicken von Kindern“ im Salzburg Museum mit Navaridas & Deutinger oder „eine gesellschaftskritische Tour de Force durch die wahre Drecksarbeit des Putzens“ mit gold extra und Kollektiv Kollinski bringen die ersten drei Festivaltage.

Schon jetzt gibt es einen Aufruf zum Finale: „Am großen Festivalabschluss, einer Parade durch die Salzburger Altstadt am 24. Juni, wird in diesen Tagen schon gearbeitet. Jede und jeder kann – auch ohne Vorkenntnisse – noch mitmachen.“ Wobei: „In Kooperation mit dem Museum der Moderne Mönchsberg choreographiert die italienische Künstlerin Marinella Senatore The School of Narrative Dance. Werden soll es „eine bunte Parade mit mehr als hundert Mitwirkenden durch Plätze und Straßen der Altstadt“.

„Ein hypnotisches Ballett zur legendären Komposition von Steve Reich“ sei die Arbeit des Franzose Olivier Dubois. Die Produktion Come out entstand 2019 für das Ensemble des Ballet de Lorraine, für Salzburg erarbeitet er eine neue Version mit Tänzer*innen des BODHI PROJECT sowie Studierenden von SEAD. „Zentrales Element des Stückes ist die 1966 komponierte Musik: Steve Reich collagierte Stimmaufnahmen junger Afroamerikaner, die in einen Mord in Harlem involviert waren, und löste damals einen gesellschaftlichen Aufschrei aus.“ Inspiriert von der ungebrochenen politischen Relevanz des Themas habe Dubois seine fünzig­minütige Choreographie entwickelt, „die den Widrigkeiten des Lebens Widerstand entgegensetzt“.

Das Grazer Duo Marta Navaridas und Alexander Deutinger zeigt seine Spezialführung Emancipation of Wonder im Salzburg Museum: Der Rundgang durch die Ausstellungen Mythos Salzburg und Salzburg einzigartig basiert auf Kommentaren und Beobachtungen von Acht- bis Zehnjärigen zu den ausgestellten Kunstwerken. „In einer Reihe von Workshops führen die Kinder mit verbundenen Augen durchs Museum und erklären jedes Kunstwerk auf ihre Weise. Die Beschreibungen werden aufgezeichnet und zu einer performativen Führung voll Humor und Poetik inszeniert“, so die Performer.

Und wo wird geputzt? „Im Leerstand liegen die Reste der Party, mittendrin die Schauspielerin Susanne Lipinski zusammen mit Personal Assistant Sara am Smartphone. Aus dem Rest vom Fest entsteht ein Panoptikum der Gesellschaft.“ We care spreche über die Arbeit, über die niemand spricht, „putzen und pflegen rund um die Uhr“. Die Tour de Force von gold extra & Kollektiv Kollinski sozial arbeitet mit „pechschwarzem Humor durch Klänge, Gerüche und Projektionen“.

Sommerszene 12. bis 24. Juni – www.szene-salzburg.net

Bilder: Sommerszene / Applied Theatre; Andrea Samonà

