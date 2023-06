SOMMERSZENE / PANFLUTES AND PAPERWORK

14/06/23 Was haben Panflutes und Paperwork miteinander zu tun? Für die Choreografin und Performerin Ingrid Berger Myhre und der Komponist und Musiker Lasse Passage stehen die beiden Begriffe für das Spannungsfeld, das Tanz und Komposition im Regelfall bilden. Die Performance ist heute Mittwoch (14.6.) und am Donnerstag auf der Sommerszene zu sehen.

Eigentlich hätte es das Bühnenstück Spelling Spectacle werden sollen, aber krankheitsbedingt zeigt Ingrid Bergher Myhre nun die als „Duett“ bezeichnete, fünfzigminütige Produktion Panflutes and Paperwork. Das sei „weder Performance noch Konzert, sondern etwas ganz Neues irgendwo dazwischen“.

Was heißt das eigentlich,„zu Musik tanzen“ – und wie macht man tanzbare Musik? Da werden also Dinge ausgelotet, die dann im Ergebnis ja doch oft zwingend zusammen gehören, schließlich sind Musik und Tanz elementare Ausdrucksformen über die gesamte Kulturgeschichte aller Völker hinweg. „Panflöten gelten als verspielt und leidenschaftlich, 'Papierkram' dagegen klingt bürokratisch und eher nach dem peniblen Aufschreiben von Noten.“ Das Spannungsfeld zwischen diesen Polen findet sich gewöhnlich auch in der Allianz von Choreograph und Komponist wieder. Die Norwegerin Ingrid Berger Myhre und ihr Landsmann Lasse Passage besitzen in beiden Künsten großes Talent und nehmen sich die Freiheit, deren starre Regeln spielerisch neu zu verhandeln. Ingrid Berger Myhre gastiert das erste Mal in Salzburg. Sie arbeitet derzeit in Brüssel, wo sie das P.A.R.T.S. abgeschlossen hat, außerdem hat sie einen Mastertitel in Choreographie, Forschung und Performance am Centre chorégraphique national de Montpellier erworben. Ihre bisherigen Arbeiten zeichnen sich durch subtilen Humor, klug arrangierte Texte, einen lustvollen Umgang mit Objekten und eine präzise Rhythmisierung aus.

Der norwegische Komponist und Musiker Lasse Passage studierte Komposition an der Griegakademiet in Bergen und ist Bachelor der Sonologie am Koninklijk Conservatorium in Den Haag. Sein Hintergrund im Bereich Elektroakustik, seine Arbeit als Songwriter und die Kombination dieser verschiedenen Einflüsse prägen sein Schaffen. Dank seines innovativen Zugriffs auf Komposition und seiner Neugier bezüglich des performativen Aspekts der Livemusik ist Lasse Passage innerhalb der letzten fünf Jahre zu einem Fixstern der norwegischen Performanceszene geworden. (Szene/dpk-krie)

Panflutes and Paperwork,Aufführungen am 14. und 15. Juuni um 19 Uhr in der ARGEkultur – www.szene-salzburg.net

Bilder: Stills aus dem Video Panflutes and Paperwork