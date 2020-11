Radikal digital

ARGE KULTUR / OPEN MIND FESTIVAL 04/11/20 Das heurige Open Mind Festival steigt rein digital. Gekaufte Karten können in Streaming-Tickets umgewandelt werden. Ein Streaming-Festivalpass wurde aufgelegt. Schon die zunehmend strengeren Reisebedingungen für ausländische Mitwirkende bewogen Sebastian Linz und Theresa Seraphin, die Köpfe hinter Open Mind, zur Verlegung des Festivals ins Digitale. Von Heidemarie Klabacher „Wir begreifen diese Entscheidung nicht als Verlust, sondern als Gewinn. Trotz widrigster Umstände bekommen Sie ein Festival mit Theater-Performances, Diskussionen, Lesungen und Musik auch dorthin, wo Sie sich derzeit aufhalten", sagen die beiden Kuratoren Sebastian Linz und Theresa Seraphin. Das Publikum könne teilhaben, zusehen, zuhören, lesen und ins Gespräch kommen: „Darum ginge es analog - und darum wird es auch digital gehen." Mit den Streaming-Tickets und dem Streaming-Festivalpass sind alle Online-Veranstaltungen des Festivals noch sieben ganze Tage nach der Veranstaltung verfügbar! Wem gehört die Welt? So lautet das Thema des diesjährigen Open Mind Festivals: „Wir stellen Fragen nach Besitz, Macht und Ökonomie." Fragen, so Linz und Seraphin, die sich in der pandemischen Gegenwart noch viel deutlicher stellen ließen als bisher. „Fragen, die gerade jetzt gestellt werden müssen." Das Corona-Virus führe zu einer globalen Krise unter ungleichen Bedingungen, doch „der Verteilungskampf hat längst vor Corona begonnen": „Gegensätze, Konflikte und Bruchlinien, die unsere Welt strukturieren, treten im pandemischen Zeitalter nur deutlicher, fast mikroskopisch vergrößert hervor", sind sich Linz und Seraphin sicher. Doch ist es tatsächlich wahr, „dass sich das Ende der Welt leichter vorstellen ließe als das Ende des Kapitalismus?" Diese geradezu klassische Frage wird zum Festival-Auftakt in einer Diskussion mit dem Wirtschaftsinformatiker Ludger Eversmann besprochen. Dieser habe Ideen, „wie die Digitalisierung zu einer sozial gerechteren, postkapitalistischen Gesellschaft führen könnte". Auch die Natur – von der Spezies Mensch ausgebeutet seit jeher und fast überall – ist Thema von Performances und Diskussionen: „Mit der Produktion Walden, 2019 entstanden als Koproduktion des Konzert Theater Bern und des Theaters Freiburg, „startet das Open Mind Festival seine Erkundungen zum Verhältnis von Natur und Mensch", so die Verantwortlichen. Wie schaut das mit dem analogen Spaziergang, der die insgesamt dreieinhalbstündige Performance eröffnet, im virtuellen Modus aus? „Walden wird für das Open Mind Festival als Film produziert, eine Weltpremiere", so die ARGE auf Nachfrage des DrehPunktKultur. „Wie diese genau aussehen wird, wissen wir zum heutigen Zeitpunkt auch noch nicht." Jedenfalls wird der Film im Gratis-Stream von 13. bis 15. November unter www.argekultur.at/stream gezeigt. „Die diskursiven Veranstaltungen, also mit Speaker*innen und Moderation, werden live übertragen als Zoom-Meetings, „die wir via Youtube auf unserer Seite einbetten". Dafür gibt es Streaming-Tickets, „die Veranstaltungen sind hinter der Pay-Wall mitzuverfolgen". Die Performances Pleasant Island und Schädel X wurden vorproduziert und werden zum Zeitpunkt der Veranstaltung online gehen. Schädel X werde zusammen „mit einem vorproduzierten Künstler*innen-Gespräch" gestreamt. Ein weiteres Service: „Mit den Streaming-Tickets und dem Streaming-Festivalpass können unsere Besucherinnen und Besucher die Veranstaltungen bis sieben Tage nach der Erstausstrahlung online sehen, sie sind ist also nicht an unsere fixierten Zeiten gebunden." Wem gehört die Welt? - Das Open Mind Festival von 12. bis 21. November - www.argekultur.at - hier das Programmheft zum Download Bilder: ARGEkultur