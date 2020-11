Ride Pagliaccio!

NACH REDAKTIONSSCHLUSS / WINTERFEST ABGESAGT 05/11/20 Geblieben ist nur der Winterfest Mund-Nasen-Schutz. „Auch in diesem besonderen Jahr wollten wir ein Fest der Lebensfreude veranstalten und der Circuskunst eine Bühne bieten", so Julia Eder und David Dimitri, die Geschäftsführerin und der Künstlerische Leiter des Winterfests. Die ungewisse Situation in Hinblick auf die Entwicklung von COVID-19 im Dezember zwingt die Verantwortlichen zur Absage. Von Heidemarie Klabacher Der Rückzug aus der heiteren, aber organisatorisch doch ein wenig schwer überschaubaren Zeltstadt im Volksgarten in die Szene Salzburg, mit leichter kontrollierbaren Publikumsströmen, stand ja schon länger fest. Heute Donnerstag (5.11.) hätte das adaptierte Jubiläums-Programm zum zwanzigsten Winterfest präsentiert, morgen Freitag (6.11.) mit dem Kartenverkauf begonnen werden sollen. Die mit Spannung erwartete Aussendung verkündete die Absage. Geschäftsführerin Julia Eder und Leiter David Dimitri bedanken sich bei allen, „die uns Mut zugesprochen haben, ihre Treue halten und das Winterfest auch weiterhin unterstützen". Mit dem Kauf eines Solidaritätstickets etwa können das Winterfest und die für heuer engagierten Künstlerinnen und Künstler unterstützt werden. Merchandising Produkte wie Winterfest-Taschen und Schokoladen – und aktuell der Winterfest-Mund-Nasen-Schutz – können über die Website bestellt werden. Ebenso das Buch Eine Leidenschaft für den zeitgenössischen Circus mit Texten von Evelyn Daxner und Karl-Markus Gauß. Von 9. bis 29. Dezember wären folgende Compagnien beim Winterfest zu Gast gewesen: Cirque Barcode aus Kanada mit der Österreichpremiere und elf Aufführungen von Sweat & Ink. Das Schweizer Wakouwa Teatro mit neun Aufführungen von Very Little Circus. Der Belgier Jos Houben mit zwei Aufführungen von The Art of Laughter. Weiters Crazy Circus, Circoncentrique und Viktor Antonov. Winterfest 2020 - www.winterfest.at - geblieben ist der Trailer, mit dem das Team „die für heuer geplanten Produktionen zumindest virtuell vorstellen" möchte - www.youtube.com Bilder: Wakouwa Teatr / Jan Hromadko (1); Cie Circoncentrique / Ale Villa (1) Weiter >