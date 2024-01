Giftklasse A. Aber echt jetzt!

MotzART FESTIVAL 19/01/24 So sicher wie die Mozartwoche – meist sogar mit ein ein paar Tagen Zeitüberschneidung – kommt das MotzART Festival. Treffend und trefflich motzen ist ja keine kleine Kunst, obwohl das Kabarett zur „Kleinskunst" zählt. Die ARGEkultur bringt Kabarett auf dem neuesten Stand. Von Heidemarie Klabachr Wie alles in der ARGEkultur unter dem Intendanten Sebastian Linz, hat auch das Kabarett einen Anspruch über das – durchaus wertgeschätzte – Unterhaltende hinaus: „Die Gegenwart verlangt, Position zu beziehen", sagt Sebastian Linz. „Klar, deutlich, öffentlich sichtbar." Unsere sei „keine Zeit für Zwei- oder Mehrdeutigkeiten", es gelte, Haltung zu zeigen. Haltung jederlei Art, innerlich wie äußerlich, braucht freilich festen Stand. „Die Geschwindigkeit der weltpolitischen Ereignisse indes bringt den einen oder die andere bisweilen ins Stolpern. Die Lösung: Mal kurz innehalten und nachdenken – darauf käme es jetzt besonders an."

Einer, der das weiß, ist Gunkl. Sein neues Solo-Programm Nicht nur sondern auch sei „ein Plädoyer für gemütsberuhigtes Abwägen und Nachdenken“. Großmeister Gunkel wird sein neues Programm als Salzburg-Premiere beim MotzART FESTIVAL zeigen. „Mit dabei sind die Staatskünstler Thomas Maurer, Florian Scheuba und Robert Palfrader, das Musikkabarett-Duo RaDeschnig, Gerhard Walter, Magda Leeb und Lena Johanna Hödl“, fasst Sebastan Linz zusammen. Für queeres Kabarett steht, inzwischen zum vierten Mal bei MotzART, die Salzburger Ausgabe des PCCC, des ersten Politisch Correkten Comedy Clubs. Den Anfang macht Andreas Rebers mit der Salzburg-Premiere von Ich helfe gern. Kabarett auf dem neuesten Stand. „Da wo andere mit Antworten posen, stellt unser Freund lieber lustige Fragen, denn er ist doch auch nur ein Arbeiter im Pointenberg des Herrn“, heißt es launig bei der ARGE und die zitiert die Neue Zürcher Zeitung: „Dieser Mann ist eine Erweckung der Giftklasse A.“ Rebers neuestes Programm nimmt alles auf's Korn was „toxisch ist: „Schuldgefühle, faule Kredite, faule Ausreden, Nazismus und Narzismus.“ Wahrscheinlich haben sie Recht: „Gegen Wahn und Populismus, hilft nur ein guter Exorzismus.“ Wem das zu krass ist, wird an Hossa & Hödl zur Therapie überwiesen. „Psychotherapie für alle zugänglich machen. Das, was die Politik seit Jahren nicht schafft, schaffen Hödl & Hossa an einem Abend.“ Nachdem er doch nicht Bundespräsident geworden ist, steuert Marco Pogo die Bundespolititk an. Als Gschichtldrucker ist er jedenfalls schon jetzt erwählter Liebling, „schräg, außergewöhnlich, bizarr, aber vor allem extrem lustig“. Josef Jöchl führt Die kleine Schwester von nett in die bessere Salzburger Gesellschaft ein. „Ausschlafen ist nett, Netflix ist überwiegend nett und Österreich ist nett seit 1945. Trotzdem sagen manche, Nett wäre die kleine Schwester von Scheiße.“ Apokalyptisch und überhaupt endzeitlich gibt sich heuer Luise Kinseher. „Los ging es mit einer kleinen Delle im Parkett, dann wurde es ein Riss, schließlich irgendwann das Loch. Seitdem waren eine Menge Spezialisten am Werk, richtige Handwerker lassen seit Jahren auf sich warten! Keiner kann es genau sagen: War das Loch schon immer da und es hat nur keiner bemerkt? Hätte man das Loch verhindern können, wenn man es früher erkannt hätte?“ Die Kinseher zieht die Reißleine und geht segeln. G'scheit von ihr. Wissenschaftsfeindlichkeit ist ein Problem. Das wissen wir und weiß Vince Ebert. Er hat eine Lebensaufgabe Make Science Great Again. „Neunzig Prozent der Amerikaner*innen halten die Evolutionstheorie für unbewiesenen Mumpitz. 34 Prozent bezweifeln, dass die Erde eine Kugel ist und sieben Prozent glauben, dass braune Kühe Schokomilch geben.“ Daraufhin wollte Vince Ebert es genau wissen und startete ein spektakuläres Experiment: Ein ganzes Jahr in den USA! Vom PCCC war schon die Rede. Neu ist die Hypothese Queers Stay Forever Young. Like Motzart. „Manche behaupten, dass queere Menschen länger jung bleiben als ihre Hetero-Freund*innen. Und das stimmt auch. Weil es – wie wir alle wissen – fit hält gegen den Strom zu schwimmen und die Intoleranz zu bekämpfen.“ Seit 2020 ist die PCCC* Salzburg-Edition fixer Bestandteil im MotzART FESTIVAL-Programm. – Jungspunde im Gegensatz zu Christoph Grissemann, Manfred Engelmayr und David Reumüller, die fast schon zum Fundus gehören. Angeworfen wird die Thomas Bernard Machine mit Musik Bernhard, der sicher einer der größten Kabarettisten überhaupt gewesen ist. MotzART Festival 2023 – von 21. bis 28. Jänner in der ARGEkultur – www.argekultur.at Bilder: ARGEkultur / Jan Frankl; Robert Peres; Isolar Mesez Weiter >